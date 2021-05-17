Global piyasalar enflasyon baskısı altında

Asya borsaları, Çin'de sanayi üretimindeki artışa rağmen perakende satışların beklentilerin altında kalmasıyla karmaşık seyir izlerken altın ise küresel enflasyon baskılarıyla üç ayın zirvesine çıktı.

Enflasyon baskısı altında ilerleyen global piyasalarda, Çin'de perakende satışlar nisanda bir önce yılın aynı ayına göre yüzde 24,8 artış beklentilerinin altında kalarak yüzde 17,7 yükseldi. Sanayi üretimi ise yüzde 9,8 ile beklentilere paralel artış kaydetti.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,2 artış kaydederek, geçen hafta gördüğü dört ayın dip seviyesinden uzaklaşmaya devam etti.

Çin lokomotif hisseleri yüzde 1,8 artış kaydetti. Japonya'nın Nikkei endeksi geçen hafta ocak ayı başından bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra bugün yüzde 0,7 ekside seyretti.

DÖVİZ

Dolar, Asya'da koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili endişelerin yeniden artmasından destek buldu ancak Fed faizleri düşük tuttuğu için yatırımcılar doların değer kaybetmesini bekleniyor.

Emtia fiyatlarındaki düşüş ve koronavirüs daha önce sınırlandığı Singapur ve Tayvan'da vaka sayılarının yeniden artması doların Avustralya doları karşısında yüzde 0,3 ve Yeni Zelanda doları karşısında yüzde 0,4 değer kazanmasına yardımcı oldu.

Dolar, euro ve yen karşısında sınırlı değişim gösterse de iki para birimine karşı önemli destek seviyeleri yakınlarında işlem görüyor. Bu seviyelerin kırılması halinde, dolarda Nisan ayında başlayan düşüş trendine geri dönebilir.

Geçen hafta beklentilerin üzerinde açıklanan ABD enflasyon verisinin ardından değer kazanan dolar, Fed'in faizleri düşük tutacağını beklentileriyle kazanımlarını azalttı. Dolar, euro karşısında 1,2135 seviyesinde işlem gördü.

Dolar endeksi 90,367 ile 89,677 ve 89,206 temel destek seviyelerinin hemen üzerinde seyretti. Dolar, yen karşısında 109,32 ve Avustralya doları karşısında 0,7759 ve Yeni Zelanda doları karşısında 0,7223'te işlem gördü.

Çarşamba akşamı açıklanacak Fed tutanakları piyasalarda yakından izlenecek.

Euro/dolar: -0,10 yüzde 1,2128

Dolar/TL: -0,07 yüzde 8,4420

Dolar endeksi: +0,08 yüzde 90,389

Sepet/TL: -0,22 yüzde 9,3229

Dolar/yen: +0,05 yüzde 109,3900

TAHVİL PİYASASI

ABD 10 yıllık Hazine tahvil faizi : -0.015 yüzde 1,620 yüzde

Almanya 10 yıllık tahvil faizi : -0.003 yüzde -0,125 yüzde

PETROL

Petrol fiyatları, ABD boru hattında siber saldırı nedeniyle duran sevkiyatın normale dönmesinin arzla ilgili endişeleri yatıştırması ve Asya ülkelerinde yeni koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle yakıt talebinin düşeceği endişeleriyle hafif geriledi.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,1 düşüşle 68,63 dolara geriledi. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,1 düşüşle 65,30 dolara geriledi.

ALTIN

Altın fiyatları, ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüş ve bazı Asya ülkelerinde koronavirüs vakalarındaki artışın yarattığı endişelerin güvenli liman altına olan talebi canlandırmasıyla üç aydan uzun sürenin en yüksek seviyesini gördü.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı ilk işlemlerde 10 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0,6 artıda 1,852.39 dolardan işlem gördü.