Global piyasalarda döviz ve altın hareketliliği sürüyor

Asya borsaları yatırımcıların Fed yetkililerinden gelen enflasyon hakkındaki açıklamaları yeniden değerlendirmesiyle birlikte yatay seyrederken, Çin borsaları geriledi.

Dolar 11 haftanın zirvesinin altında tutunurken, yatırımcılar yön bulmak için enflasyon verilerini izlemeyi sürdürecek.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi, bu haftanın başında gördüğü son bir ayın en düşük seviyesi olan 685,12'den toparlamaya devam etti.

Endeks yüzde 0,1 artışla 695,2 seviyesinde. Japonya'nın Nikkei endeksi ufak bir artışla 28.905,5 seviyesine yükselirken Çin'in lokomotif hisseler endeksi yüzde 0,3 ekside seyretti.

ABD ENDEKSLERİ VE AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞTE

ABD'de Nasdaq dünü rekor seviyeye yükselerek kapatırken diğer ABD endeksleri ve Avrupa borsaları düşüş kaydetti. İki ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilisi dün yaptıkları konuşmalarda ABD'de yüksek enflasyon döneminin beklenenden uzun sürebileceğini söyledi. Bundan sadece bir gün önce, Fed Başkanı Jerome Powell ABD'de yaşanan fiyat artışlarının geçici olduğunu ifade etmişti. Yatırımcıların ABD'de ilk faiz artırım tarihi fiyatlamaları da değişti. Fed toplantısının hemen ardından ilk faiz artırımını Aralık 2022 olarak fiyatlayan yatırımcılar, bugün itibarıyla ilk artırımını Şubat 2023'te gerçekleşeceğini fiyatlıyorlar.

DÖVİZ YÜKSEK SEYREDİYOR

Dolar yatırımcıların Fed'in tahvil alım programının ne zaman sona ereceğiyle ilgili birbiriyle çelişen mesajları yorumlamaya çalışmasıyla son 11 haftanın zirvesinden geriledi. Geçen haftanın sonunda 92,408 ile 9 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyeyi gören dolar endeksi dün 91,509'e kadar geriledikten sonra bugün 91,806 seviyesindeydi.

Dolar endeksi geçtiğimiz hafta, Fed'in piyasaları 2023'te iki faiz artışı öngördüğünü açıklayarak şaşırtmasının ardından yüzde 2,1 yükselmişti.

ABD'de cuma günü açıklanacak olan üretici fiyatları verisi yakından takip edilirken aynı gün tüketici harcamaları verisi de açıklanacak. ABD'de haftalık işsizlik maaş başvuruları verisi de bugün ilerleyen saatlerde açıklanacak.

Euro dolar karşısında çok değişim göstermedi. Dün 1,19700 dolar seviyesine kadar yükselen euro bugün 1,19220 dolar seviyesinden işlem gördü. Euro geçen hafta 6 Nisan'dan bu yana görülen en düşük seviye olan 1,18470 dolar seviyesine gerilemişti. Yen dolar karşısında 111,11 seviyesine kadar gerileyerek son 15 ayın en düşük seviyesini gördükten sonra 111,03 seviyesinde çoğunlukla yatay seyrediyor.

PETROL YÜKSELDİ

Petrol fiyatları, ABD'de petrol stoklarının sert düşüşün ardından petrol talebinin hızlı toparlanacağına yönelik beklentilerle yükseldi. ABD'nin İran'a uyguladığı petrol ambargosunu yakın zamanda kaldıracağı beklentisinin zayıflaması da fiyatları destekledi.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dünkü yüzde 0,5 yükselişin üzerine bugün de yüzde 0,1 artışla 75,28 dolar seviyesinden işlem gördü. ABD hafif ham petrolü de yüzde 0,1 artışla 73,14 dolar seviyesine yükseldi.

ALTIN GERİLEDİ

Altın fiyatları dolardaki artışın başka para birimleri ile işlem yapan yatırımcılar için altını daha pahalı hale getirmesiyle geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,2 düşüşle 1.774,96 dolar seviyesinden işlem gördü.

ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,4 gerileyerek 1.776,10 dolar seviyesinde yürütülüyor.