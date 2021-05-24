Global piyasalarda güvenli liman altına talep arttı

Global piyasalarda borsa, döviz, tahvil, petrol ve altın değerlerindeki değişimler birbirini etkileyerek yol aldı.

Asya borsaları, yatırımcıların gözünü ABD'nin para politikasının şekillenmesinde rol oynayacak enflasyon verilerine çevirmesiyle haftaya temkinli bir başlangıç yaptı.

Çin'in madencilik ve satış işlemlerine getirdiği kısıtlamalar nedeniyle baskı altına giren Bitcoin tutunmaya çalıştı.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,4 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,2 artış kaydederken Çin'in lokomotif hisse endeksi yüzde 0,5 ekside.

Cuma günü açıklanan küresel hizmet sektörü satın alma yöneticisi endeksleri (PMI) kuvvetli büyümeye işaret ederken yatırımcıların dikkati, ABD'nin kişisel tüketim ve enflasyon verilerine çevrildi. ABD'de çekirdek enflasyon verilerinin yüksek açıklanması, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tahvil alımlarının yakın zamanda azaltacağı endişelerinin tekrar kuvvetlenmesine yol açabilir.

ÇİN BITCOIN MADENCİLİĞİNİ VE TİCARETİNE KISITLAMA GETİRDİ

Buna ek olarak cuma günü spekülatif ve finansal riskleri önleme girişiminin bir parçası olarak Çin, Bitcoin madenciliğini ve ticaretine kısıtlama getirdi. Bitcoin’in pazar günü yüzde 13 düşen fiyatı bugün yüzde 1,5 artarak 35 bin 208 dolardan işlem gördü.

DÖVİZ

Dolar güçlenen euro karşısında son üç ayın en düşük seviyesine yakın seyrederken yatırımcılar, ABD'de yüksek enflasyonun geçici olduğuna tam ikna olmamalarına rağmen Fed'in yakın zamanda tahvil alımında azaltıma gideceğini beklentilerini önceki haftalardaki kadar güçlü taşımıyor.

Dolar endeksi geçen hafta cuma günü gördüğü üç ayın en düşük seviyesi olan 89 bin 646'nın çok az üzerinde 90 bin 045 seviyesinde seyretti.

Euro çarşamba günü gördüğü son üçün ayın en yüksek seviyesi olan 1,2245 dolardan gerileyerek haftaya 1,2179 dolar seviyesinde yatay seyrederek başladı. Euro, diğer Avrupalı ülkelerin para birimleri ekonominin koronavirüs yasaklarının yarattığı baskılardan kurtulacağına yönelik beklentilerden güç buluyor.

Sterlin haftaya cuma günü gördüğü son üç ayın zirvesi olan 1,4233 dolar seviyesinden biraz aşağıda 1,4144 dolar seviyesinden başladı. Yen dolar karşısında çok değişim göstermeyerek 108,92 seviyesinden işlem gördü.

Bitcoin, pazar günü 31 bin 107 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra 35 bin 208 dolar seviyesinden işlem gördü.

PETROL

Petrol fiyatları, ABD'deki kötü hava koşulları ve İran'ın nükleer gözlem anlaşmasının süresinin dolduğunu açıklaması üzerine ABD ve İran arasında dolaylı olarak yürütülen görüşmelerden sonuç çıkacağına olan inancın azalmasıyla yükseldi.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,5 yükselerek 66,76 dolar seviyesinden işlem gördü. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,6 yükselerek 63,93 dolar seviyesinden alıcı buldu.

ALTIN

Altın, doların zayıf seyri nedeniyle 4.5 ayın zirvesine yükselirken kripto para birimlerindeki gerileme de güvenli liman yatırım araçlarından altına olan talebi arttırdı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,2 artarak 1.883,21 dolar seviyesinden işlem gördü.

Geçen hafta altın fiyatları 8 Ocak'tan bu yana görülen en yüksek seviye olan 1.889,75 dolara kadar yükselmişti. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,4 yükselerek 1.884,30 dolardan işlem gördü.