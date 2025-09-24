Global Turks Vakfı, New York'ta faaliyete geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, New York'ta Global Türkler Vakfı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Türklerin küresel başarılara imza atmasının gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Dünya çapında Türklerin başarılarını ön plana çıkarmak ve Türkiye'nin stratejik konumunu güçlendirmek amacıyla kurulan vakıf, siyaset yapıcıları ve iş dünyası liderlerini bir araya getirdi.

"MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ"

Kacır, Türk heyetinin 80. BM Genel Kurulu sırasında küresel şirketlerin yöneticileriyle bir araya gelerek Türkiye'nin "Milli Teknoloji Hamlesi" kapsamındaki yatırım fırsatlarını ve teknolojik ilerlemeyi sunduğunu kaydetti.

TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİK

Türklerin dünya çapında katkı sağlama rolünün altını çizen Kacır, "Hem Türkiye'nin teknolojik ilerlemesini hızlandırmak hem de nitelikli insan kaynağımızı güçlendirmek için çalışıyoruz." dedi.

"Türkiye'nin artan gücü, insanlık için daha parlak bir gelecek anlamına geliyor" diyen Kacır, vizyonun temel itici güçleri olarak inovasyon ve yatırımı vurguladı.