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    Gökçeada'da ilk kez 4 gemiyle birden sefer gerçekleştirildi

    Kurban Bayramı tatil yoğunluğu ulaşım araçlarının sayının artırılmasına neden oldu. Gökçeada'da ziyaretçilere hizmet etmek için feribot seferleri sıkılaştırıldı.
    • 13.07.2022 - 17:51
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 18:30
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    Gökçeada'da ilk kez 4 gemiyle birden sefer gerçekleştirildi

    Türkiye’nin en büyük adası Gökçeada, Kurban Bayramı’nda vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

    Aynı gün 4 sefer gerçekleştirildi

    Çanakkale Boğazı ile adalar arasındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş, Kabatepe-Gökçeada Hattı’nda tatilcilerin dönüş yolunda ilk kez 4 gemiyle feribot seferleri gerçekleştirdi.

    5 günde ada hattında toplam 157 sefer

    GESTAŞ A.Ş.’ye ait feribotlar 8 Haziran Cuma günü gününden itibaren 5 günde ada hattında toplam 157 sefer gerçekleştirdi.

    Feribotlar, sefer süresi yaklaşık 1 saat 25 dakika olan Kabatepe-Gökçeada Hattı’nda 24 saat esasıyla hizmet verdi.

    Bozcada'ya günde 153 sefer yapıldı

    İHA'nın haberine göre, Çanakkale’nin bir diğer adası Bozcaada’da ise bayram boyunca 5 günde toplam 153 feribot seferi düzenlendi.

    Gökçeada'da ilk kez 4 gemiyle birden sefer gerçekleştirildi VİDEO

    Gökçeada da ilk kez 4 gemiyle birden sefer gerçekleştirildi #1

    Gökçeada da ilk kez 4 gemiyle birden sefer gerçekleştirildi #2

    Gökçeada da ilk kez 4 gemiyle birden sefer gerçekleştirildi #3

    Gökçeada da ilk kez 4 gemiyle birden sefer gerçekleştirildi #4


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