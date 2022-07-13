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Gökçeada'da ilk kez 4 gemiyle birden sefer gerçekleştirildi

Gökçeada'da ilk kez 4 gemiyle birden sefer gerçekleştirildi

Kurban Bayramı tatil yoğunluğu ulaşım araçlarının sayının artırılmasına neden oldu. Gökçeada'da ziyaretçilere hizmet etmek için feribot seferleri sıkılaştırıldı.