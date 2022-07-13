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Gökçeada'da ilk kez 4 gemiyle birden sefer gerçekleştirildi
Kurban Bayramı tatil yoğunluğu ulaşım araçlarının sayının artırılmasına neden oldu. Gökçeada'da ziyaretçilere hizmet etmek için feribot seferleri sıkılaştırıldı.
- 13.07.2022 - 17:51
- Güncelleme : 13.07.2022 - 18:30
Türkiye’nin en büyük adası Gökçeada, Kurban Bayramı’nda vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.
Aynı gün 4 sefer gerçekleştirildi
Çanakkale Boğazı ile adalar arasındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş, Kabatepe-Gökçeada Hattı’nda tatilcilerin dönüş yolunda ilk kez 4 gemiyle feribot seferleri gerçekleştirdi.
5 günde ada hattında toplam 157 sefer
GESTAŞ A.Ş.’ye ait feribotlar 8 Haziran Cuma günü gününden itibaren 5 günde ada hattında toplam 157 sefer gerçekleştirdi.
Feribotlar, sefer süresi yaklaşık 1 saat 25 dakika olan Kabatepe-Gökçeada Hattı’nda 24 saat esasıyla hizmet verdi.
Bozcada'ya günde 153 sefer yapıldı
İHA'nın haberine göre, Çanakkale’nin bir diğer adası Bozcaada’da ise bayram boyunca 5 günde toplam 153 feribot seferi düzenlendi.
Gökçeada'da ilk kez 4 gemiyle birden sefer gerçekleştirildi VİDEO