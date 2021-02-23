Goldman Sachs: Türkiye 2021'de yüzde 6 büyüyecek

2021 yılı için Türkiye'nin büyüme beklentilerini yükselten ekonomi otoritelerine Goldman Sachs da eklendi.

Türkiye'nin ekonomi dahil birçok alanda sinyalini verdiği reformlarla birlikte, koronavirüs salgınına rağmen yüksek tuttuğu büyüme beklentilerini uşuslararası ekonomi otoriteleri de teyit ediyor.

HSBC'nin ardından ABD menşeli çokuluslu yatırım bankası Goldman Sachs da Türkiye'ye yönelik 2021 büyüme beklentisini yükselterek revize etti.

GOLDMAN SACHS BÜYÜMEYİ YÜKSELTTİ, FAİZİ DÜŞÜRDÜ

Aralarında Kevin Daly'nin de bulunduğu Goldman Sachs ekonomistlerinin hazırladığı raporda 2021 için Türkiye büyüme beklentisi yüzde 4 seviyesinden yüzde 6'ya çıkarıldı. Kurum yıl sonuna ilişkin politika faizi beklentisini ise düşürdü. Buna göre Türk Lirası'ndaki yükselişi dikkate alan ekonomistler yıl sonu politika faizi beklentisini yüzde 17'den yüzde 16,50 seviyesine indirdi.

"YIL SONUNA DOĞRU BÜYÜME DURAĞANLAŞABİLİR"

Raporda para politikasındaki sıkılaşmasının ve emtia fiyatlarındaki artışın 2021 sonundan itibaren ileriye doğru büyüme görünümünde bir durağanlaşma yaratabileceğine dikkat çekildi.

Goldman Sachs ekonomistleri tarafından hazırlanan raporda, salgın sonrası Merkez ve Doğu Avrupa ile Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde enflasyonist olmayan bir büyüme için alan olduğu vurgulandı.

HSBC DE BEKLENTİ ORANINI 2'YE KATLADI

HSBC Türkiye ekonomisine ilişkin kaleme aldığı raporda ekonomi yönetiminin değiştiğini ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sıkılaşma döngüsüne girdiğini belirtmişti.

Aralık ayı sanayi üretim verisinin ardından büyüme tahminlerini revize ettiğini açıklayan kurum "Ekonominin 2020 son çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 2,9 büyüdüğünü öngörüyoruz. Önceki tahmininiz eksi yüzde 0.7'ydi. Bu nedenle 2020'nin tamamına ilişkin büyüme tahminimiz de yüzde 1'den yüzde 2'ye yükseldi" ifadesine yer vermişti.

Kurum 2021 yılı için büyüme tahminini de yüzde 2.1'den yüzde 4.2'ye yükseltti. Bu revizyonun daha çok teknik bir gelişme olduğu ifade edildi. Yukarı yönlü revizyonlara rağmen yılın ikinci yarısında ekonomik aktivitede sert bir yavaşlama olacağı öngörüldü.