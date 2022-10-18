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    Goldman Sachs'ın net kârı üçüncü çeyrekte yüzde 43 azaldı

    Dünyada ve Türkiye'de üçüncü çeyrek kârları açıklanmaya başladı. Bunlardan birisi olan Goldman Sachs'ın net kârı üçüncü çeyrekte yüzde 43 azalarak 3,1 milyar dolara düştü.
    • 18.10.2022 - 16:29
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 16:43
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    Goldman Sachs'ın net kârı üçüncü çeyrekte yüzde 43 azaldı

    Yatırım bankası Goldman Sachs'ın net kârı, üçüncü çeyrekte yüzde 43 azaldı.

    Küresel piyasaların ve yurt içinin gözü kulağı üçüncü çeyrek kârlılıklarında.

    ABD'nin en büyük finans kurumlarından Goldman Sachs'ın, 2022'nin Temmuz-Eylül dönemine ait bilançosunu açıkladı.

    Geçen yıla göre kâr yarıya yakın azaldı

    Goldman Sachs, 2021'in üçüncü çeyreğinde 5,4 milyar dolar net kâr elde etmişti. Bankanın 2022'nin üçüncü çeyreğindeki net kâr 3,1 milyar dolara düştü. Goldman Sachs'ın net kârı, bu yılın üçüncü çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 43 azalış gösterdi.

    Hisse başına kârlılık düştü

    Kurumun geçen yılın üçüncü çeyreğinde 14,93 dolar olan hisse başına kârı da bu yılın aynı döneminde 8,25 dolara geriledi.

    Goldman Sachs

    Bankanın geliri azaldı

    Bankanın üçüncü çeyrekteki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalışla 11,9 milyar dolara indi. Geçen yılın temmuz-eylül döneminde Goldman Sachs'ın geliri 13,6 milyar dolar olmuştu.

    Finans kuruluşları kârları düşüyor

    ABD'nin diğer önde gelen bankalarından JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Citigroup, Wells Fargo ve Bank of America da üçüncü çeyrek kârlarında düşüş kaydedildiğini açıklamıştı.


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