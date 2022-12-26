Google'da en çok 'nasıl gassal olunur' diye aradık

Google'da en çok 'nasıl gassal olunur' diye aradık

Gençler eğitim alanlarını seçerken, kolay iş ulabilecekleri mesleklere yöneliyor. 2022'in öne çıkan meslekleri sıralanırken ise önceli eğilimlerin aksine özel güvenlik ve gassallar ön sırada yer aldı.

2022’nin öne çıkan mesleklerine bakıldığında önceki sıralamaların aksine bir sonuçla özel güvenlik ve gassallık öne çıktı.

Ölü yıkama işi yapan gassaların çok zor bir işi yapmalarına rağmen kısa mesai süresi nedeniyle tercih edilmesi şaşırttı.

Gençler iş ararken internette daha çok iki mesleği merak etti ve bu meslekleri nasıl edineceklerini aradı.

Google'da “Özel güvenlik nasıl olunur?”u aradık

2021'in öne çıkan aramalarının paylaşıldığı Google Yılın Arama Trendleri’nde “nasıl olunur” kategorisinde en çok “Özel güvenlik nasıl olunur?” ve “Gassal nasıl olunur?” arandı.

2022'de yapılan meslek tercihleri şaşırttı

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen yılın arama trendleri "2022 Yılının Arama Trendleri" organizasyonundan "nasıl olunur" kategorisi göze çarptı.

70 ülkede kullanıcılarla buluşan yüzlerce liste arasından Türkiye’de "nasıl olunur" kategorisinde öne çıkan meslekler sıra dışıydı.

Güvenlik ve gassal araması zirveye çıktı

Gündemin ve gelişmelerin bizi yeni arayışlara yönlendirdiği bu yılın listelerinde “nasıl olunur” kategorisi birbirinden farklı meslek gruplarına ev sahipliği yaptı. “Özel güvenlik nasıl olunur?”, “Gassal nasıl olunur?” ve “Rüzgar türbini servis teknisyeni nasıl olunur?” aramalarının ilk 3 sırayı paylaştığı nasıl olunur kategorisi 2022 yılının yeniliklere ve yeni arayışlarla karşılandığını gösterdi.

Yeni meslek arayışları çok farklı

“Büyükelçi nasıl olunur?” ve “Bilim insanı nasıl olunur?” aramalarıyla yeni meslek arayışlarında kullanıcılar, “Vatman nasıl olunur?” ve “Fizyoterapist nasıl olunur?” gibi aramalarla aha yeni alanlara yöneldi.

“Kadın asker nasıl olunur?”, “Beden eğitimi öğretmeni nasıl olunur?” ve “Oyuncu nasıl olunur?” aramaları meslek grubu alanında da aramaların ne kadar farklılaşabildiğini gözler önüne seriyor.

Meslekler maaşlarıyla ön plana çıktı

Bu aramalarda ön plana çıkan mesleklerden birinci ve ikinci sırada yer alan mesleklerin 2022 yıl genelinde ortalama maaşları ise özel güvenliklerin 8 bin 500-9 bin 500 TL, Gassal ise 12 bin 25 TL olarak göze çarpıyordu.

"Nasıl Olunur?" listesinin ilk 10’unda yer alan meslekler: