Google'dan KOBİ'lere 75 milyon dolar koronavirüs desteği

Google, ABD dışındaki, pandeminin etkilerine karşı mücadele veren KOBİ’leri desteklemek için 75 milyon dolarlık kaynak ayırdığını aktardı.

ABD merkezli çok uluslu teknoloji şirketi Google'dan yapılan açıklamada, özellikle sermayeye erişim ve gelecek için direnç oluşturma konusunda küçük ve orta ölçekli işletmelerinin (KOBİ) pandemi zamanında toparlanma için yardıma olan ihtiyacına dikkat çekildi.

YÖNETTİĞİ İKİ AYRI KOBİ FONUNA TOPLAM 25 MİLYON DOLAR KAYNAK

Google, Avrupa Yatırım Fonu'nun yönettiği iki ayrı KOBİ fonundan birine 15 milyon dolar, diğerine de 10 milyon dolar kaynak aktaracak.

YENİLİKÇİLİK LABORATUVARINA 8 MİLYON DOLAR

Şirket ayrıca, operasyonlarını Latin Amerika ve Karayipler'de sürdüren Amerikalılar Arası Kalkınma Bankası'nın (Inter-American Development Bank) yenilikçilik laboratuvarına da 8 milyon dolar verecek.

42 MİLYON DOLAR SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIYLA DAĞITILACAK

Google açıklamasına göre şirket kaynağın kalan bölümünü KOBİ'lere aktarmak için, Afrika, Ortadoğu, Endonezya ve Hindistan'da sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapacak.