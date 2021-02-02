Göreli yoksulluk oranı 9 yılda 2,5 puan azaldı

TÜİK, 2010-2019 tarihleri arasındaki Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri’ni yayınladı. Bu göstergelerden olan "göreli yoksulluk oranı", 2010-2019 döneminde yaklaşık 2,5 puan azaldı

Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi, 25 Eylül 2015 tarihinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde kabul edildi. Bu çerçevede 17 amaç ve bu amaçları gerçekleştirmek için 169 hedef belirlendi. Sürdürülebilir Kalkınma amaç ve hedeflerine erişim düzeyini izleyebilmek amacıyla 231 tekil göstergeden oluşan bir küresel gösterge seti bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), küresel göstergelerden hâlihazırda ülkemiz için mevcut olanlar ile ilgili hedefi ölçmeye uygun olduğu değerlendirilen ikame göstergelerin de dahil edildiği toplam 131 gösterge ve tanımları haber bülteni ekinde yayınlıyor.

GÖRELİ YOKSULLUK ORANI 2010-2019 DÖNEMİNDE DÜŞTÜ

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk sınırına göre, 2010 yılında yüzde 16,9 olan yoksulluk oranı, 2019 yılında yaklaşık 2.5 puan azalarak yüzde 14,4 olarak gerçekleşti. Yoksulluk riski olan çalışan nüfusun oranı ise 2010 yılında yüzde 17,9 iken 2019 yılında 4,7 puan azalarak yüzde 13,2 oldu. Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altındaki bireylerin oranı, 2010 yılında yüzde 65,7 iken 2019 yılında 25,9 puan azalarak yüzde 39,8 olarak kayıtlara geçti.