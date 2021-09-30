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Gözler 22 ayar bilezikte! Altın fiyatları 30 Eylül 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Gözler 22 ayar bilezikte! Altın fiyatları 30 Eylül 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları son dakika "Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın, 22 ayar bilezik ne kadar?" yatırımcılar tarafından araştırılıyor. İşte 30 Eylül 2021 Perşembe güncel bilezik ve altın fiyatları...