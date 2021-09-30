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- Gözler 22 ayar bilezikte! Altın fiyatları 30 Eylül 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Gözler 22 ayar bilezikte! Altın fiyatları 30 Eylül 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
- Haber Merkezi
- 30.09.2021 - 11:39
Altın fiyatlarındaki anlık rakamlar ve değişimler, yakından takip ediliyor.
Güncel piyasalarda altın fiyatları ani bir yükselişe geçerken gram altının fiyatı 494 liradan, çeyrek altın ise 814 liradan işlem görüyor.
Gram ve çeyrek düne göre paralel seyrederken 22 ayar bilezik almak isteyenler fiyatları araştırıyor.
Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.
Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor.
İşte 30 Eylül 2021 Perşembe günü güncel altın fiyatları..
30 EYLÜL 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
ALIŞ: 494,74
SATIŞ: 494,89
ALTIN ONS
ALIŞ: 1.732,32
SATIŞ: 1.732,64
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 803,00
SATIŞ: 814,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.200,00
SATIŞ: 3.245,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.608,00
SATIŞ: 1.630,00
REŞAT ALTIN
ALIŞ: 3.232,47
SATIŞ: 3.277,95
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 449,04
SATIŞ: 451,32