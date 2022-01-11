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    Gözler ABD'de! FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yılın ilk faiz kararı...

    Küresel piyasaları şekillendirecek olan yılın ilk FED faiz kararı için gözler Amerika'ya çevrildi. Peki FED ocak toplantısı ne zaman, faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte ayrıntılar...
    • Haber Merkezi
    • 11.01.2022 - 20:55
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    Gözler ABD'de! FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yılın ilk faiz kararı...

    Küresel yatırımcıların gözü kulağı ABD Merkez Bankası (FED) toplantısına çevrildi.

    Finansal piyasayı şekillendirecek FED toplantısının döviz kuru ve altın fiyatlarına etkisi merak ediliyor.

    FED üyeleri, yılın ilk toplantısında ocak ayı faiz kararı için bir araya gelecek.

    Yatırımcıların yakından takip ettiği FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak araştırılıyor.

    Peki FED Ocak 2022 toplantısı ne zaman saat kaçta? FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar..

    FED OCAK 2022 TOPLANTISI NE ZAMAN?

    FED faiz toplantısı 25-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek. FED faiz kararı 26 Ocak saat 21:00 itibari ile açıklanması bekleniyor.

    Uzmanların yorumlarına göre ABD cephesinde enflasyon ve istihdam verileri, ekonomik veri akışları, Fed’in hamleleri, ons altının seyri belirleyici olmaya devam edecek.

    Gözler ABD de! FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yılın ilk faiz kararı... #1


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