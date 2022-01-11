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Gözler ABD'de! FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yılın ilk faiz kararı...

Gözler ABD'de! FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yılın ilk faiz kararı...

Küresel piyasaları şekillendirecek olan yılın ilk FED faiz kararı için gözler Amerika'ya çevrildi. Peki FED ocak toplantısı ne zaman, faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte ayrıntılar...