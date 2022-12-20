Gözler yeni asgari ücret rakamına çevrildi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023'te geçerli olacak asgari ücret rakamını bugün yapacağı toplantıda belirlenecek.

Bugün asgari ücret belirlenecek. Asgari Ücret Komisyonu'nun üçüncü toplantısı, Toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde saat 14.00'te yapılacak.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında son aşamaya gelindi.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri son kez bir araya gelecek

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonun, bu toplantıda yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlemesi bekleniyor.

Asgari Ücret Komisyonu tarafları

Toplantıya işçi temsilcisi olarak en çok üyeye sahip olması açısından Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri olmak üzere 15 kişi katılıyor.

Asgari ücret kararını, toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu karar öncesinde toplandı

Öte yandan AA'nın haberine göre; TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, saat 11.00'de asgari ücret gündemiyle toplandı. Basına kapalı toplantıda, son verilerin değerlendirileceği öğrenildi.

Şu andaki asgari ücret

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1.003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

Siyasi partilerin asgari ücret beklentileri

Siyasi partilerde de asgari ücretin ne kadar olması gerektiğine dair farklı görüşler mevcut. İşte siyasi partilerin asgari ücret beklentileri:

CHP: 10 bin 128 lira

İyi Parti: 9 bin 600 lira

HDP: 12 bin 500 lira

Memleket Partisi: 10 bin lira

Yeniden Refah Partisi: 14 bin lira