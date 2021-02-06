Gözlük çerçeveleri ve güneş gözlüklerinde birim gümrük kıymeti değişti

Tüm gözlük çerçeveleri ve güneş gözlüklerinde uygulanan birim gümrük kıymeti adet başına 16 dolar olarak yeniden belirlendi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, gözlük çerçeveleri ve güneş gözlüklerinde uygulanan gözetim kıymeti revize edildi.

GÖZETİM UYGULAMASI "KİLOGRAM" YERİNE "ADET" OLACAK

Söz konusu ürünlere ilişkin gözetim uygulaması "kilogram" yerine "adet" bazlı olarak yürütülecek.

ADET BAŞINA BİRİM GÜMRÜK KIYMETİ: 16 DOLAR

Bu kapsamda tüm gözlük çerçeveleri ve güneş gözlüklerinde uygulanan birim gümrük kıymeti adet başına 16 dolar olarak belirlendi.