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    Gözlük çerçeveleri ve güneş gözlüklerinde birim gümrük kıymeti değişti

    Tüm gözlük çerçeveleri ve güneş gözlüklerinde uygulanan birim gümrük kıymeti adet başına 16 dolar olarak yeniden belirlendi.
    • AA
    • 06.02.2021 - 11:06
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    Gözlük çerçeveleri ve güneş gözlüklerinde birim gümrük kıymeti değişti

    Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, gözlük çerçeveleri ve güneş gözlüklerinde uygulanan gözetim kıymeti revize edildi.

    GÖZETİM UYGULAMASI "KİLOGRAM" YERİNE "ADET" OLACAK

    Söz konusu ürünlere ilişkin gözetim uygulaması "kilogram" yerine "adet" bazlı olarak yürütülecek.

    ADET BAŞINA BİRİM GÜMRÜK KIYMETİ: 16 DOLAR

    Bu kapsamda tüm gözlük çerçeveleri ve güneş gözlüklerinde uygulanan birim gümrük kıymeti adet başına 16 dolar olarak belirlendi.

    Gözlük çerçeveleri ve güneş gözlüklerinde birim gümrük kıymeti değişti #1

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