Gözlükçüler 'tam kapanma' sürecinde çalışmak istiyor

İstanbul Gözlükçüler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İlker Ayaz, "tam kapanma" sürecinde çalışmak istediklerini belirterek, "3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren halk sağlığı açısından optisyenlik müesseselerinin hizmete devam etmesi gerekiyor.” dedi.

Ayaz, “tam kapanma” tedbirlerine ilişkin İçişleri Bakanlığı’nın genelge yayınladığını, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduğunu anımsattı.

GÖZ MUAYENE SERVİSLERİ DEVAM ETTİĞİ SÜRECE GÖZLÜKÇÜLERE İHTİYAÇ VAR

Gözlükçülerin, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na bağlı görmeye yardımcı tıbbi cihaz satıcısı olduklarını ve gözlükçülerin 30 Nisan’da tüm gün çalışmaya devam ettiklerini belirten Ayaz, “İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre kısıtlamadan muafken, dün akşam Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yayımladığı duyuruda 'işitme cihazcılar ve gözlükçüler 17 gün kapanacak' dedi. Göz muayene servisleri hastanelerde hizmet vermeye devam ediyor.

TAM KAPANMA BİTTİĞİNDE BU SÜREÇTE VERİLECEK REÇETELERİN SÜRELERİ DE BİTECEK

Reçetelerin süresi 10 gün, biz 17 gün kapalı olacağız. Gözlüğe ihtiyacı olan insanlar arasında polis, doktor, öğretmen ve öğrenci de var. 17 gün uzun bir süre gözlüğe ihtiyacı olanların erişmesi lazım.” diye konuştu.

“REÇETEYİ ALAN HASTA GÖZLÜĞÜNÜ NEREDEN ALACAK”

Ayaz, hak mahrumiyeti yaşadıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sağlık Bakanlığı tarafından denetleneceğiz, numaralı gözlük camı, çerçevesi ve kontak lensler Ulusal Bilgi Bankası’nda tıbbi cihaz olarak adlandırılacak, Sağlık Bakanlığı tarafından tıbbi cihaz satıcısı olarak ruhsatlandırılacağız, İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgede tıbbi cihaz, dezenfektan ve maske satıcıları açık olacak diyecek ama Tıbbi Cihaz Kurumu’nun yazısına göre biz kapalı olacağız. Bizim tedarikçi firmalarımız açık, cam üretimi fabrikalarımız açık, hastanelerde göz doktoru muayene hizmeti devam ediyor. Reçeteyi alan hasta gözlüğünü nereden alacak?”