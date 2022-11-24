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    Gram altın 1.052 lira! 24 Kasım altın fiyatları

    Merkez Bankası faiz kararı öncesinde altın fiyatları merak ediliyor. Serbest piyasada gram altın 1.052 liradan satılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2022 - 13:35
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    Gram altın 1.052 lira! 24 Kasım altın fiyatları

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz karanını bugün saat 14.00'te açıklayacak.

    Faiz öncesinde İstanbul Kapalıçarşı'da serbest piyasada altın fiyatları gram altın 1.052 lira ve çeyrek altın ise 1.739 lira olarak alıcı buluyor.

    Ons altın ise bugün 1.757 dolarda.

    Serbest piyasada altın fiyatları

    Gram altın: 1.052 lira

    Çeyrek altın: 1.739 lira

    Cumhuriyet altını: 7.088 lira

    Tam altın: 6.959 lira

    Yarım altın: 3.479 lira

    Gram altın 1.052 lira! 24 Kasım altın fiyatları #1


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