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- Gram altın 1.052 lira! 24 Kasım altın fiyatları
Gram altın 1.052 lira! 24 Kasım altın fiyatları
Merkez Bankası faiz kararı öncesinde altın fiyatları merak ediliyor. Serbest piyasada gram altın 1.052 liradan satılıyor.
- Haber Merkezi
- 24.11.2022 - 13:35
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz karanını bugün saat 14.00'te açıklayacak.
Faiz öncesinde İstanbul Kapalıçarşı'da serbest piyasada altın fiyatları gram altın 1.052 lira ve çeyrek altın ise 1.739 lira olarak alıcı buluyor.
Ons altın ise bugün 1.757 dolarda.
Serbest piyasada altın fiyatları
Gram altın: 1.052 lira
Çeyrek altın: 1.739 lira
Cumhuriyet altını: 7.088 lira
Tam altın: 6.959 lira
Yarım altın: 3.479 lira