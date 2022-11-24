Gram altın 1.052 lira! 24 Kasım altın fiyatları

Merkez Bankası faiz kararı öncesinde altın fiyatları merak ediliyor. Serbest piyasada gram altın 1.052 liradan satılıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz karanını bugün saat 14.00'te açıklayacak.

Faiz öncesinde İstanbul Kapalıçarşı'da serbest piyasada altın fiyatları gram altın 1.052 lira ve çeyrek altın ise 1.739 lira olarak alıcı buluyor.

Ons altın ise bugün 1.757 dolarda.

Serbest piyasada altın fiyatları

Gram altın: 1.052 lira

Çeyrek altın: 1.739 lira

Cumhuriyet altını: 7.088 lira

Tam altın: 6.959 lira

Yarım altın: 3.479 lira