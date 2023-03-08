Gram altın 1.104 lira! Fed'in açıklaması altın fiyatlarını düşürdü Fed Başkanı Powell, enflasyona karşı faiz artışının süreceği sinyalini verince, açıklamamaları piyasalara yansıdı.

ABD Merkez bankası (Fed)Jerome Powell'ın politika faizinin artmasının beklenenin üzerinde olacağına dair açıklamasının ardından, altının ons fiyatı dün yüzde 1,8 değer kaybederek 1.846 dolardan 1.814 dolara geriledi.

Gümüşün onsu yüzde 4,5 ve Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,7 değer kaybetti.

Serbest Piyasada altın fiyatları

Fed'in açıklaması iç piyasadaki altın fiyatlarına da yansıdı.

Dün 1.122 lira olan gram altın 1.104 liraya geriledi.

Dün 1.855 lira olan çeyrek altın 1.824 liraya düştü.

Dün 7 bin 560 lira olan Cumhuriyet altını 7 bin 432 liraya indi.

Dün 7 bin 422 lira oyan tam altın 7 bin 296 liraya geriledi.

Dün 3 bin 711 lira olan yarım altın 3 bin 648 liraya düştü.