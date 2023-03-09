Gram altın 1.109 lira! 9 Mart Perşembe güncel altın fiyatları

Haftanın son işlem gününden bir gün önce altın fiyatlarında son durum piyasanın gündeminde yer alıyor.

Geçtiğimiz aylarda yükseliş ivmesiyle dikkat çeken altın fiyatları son günlerde düşüş trendine girdi.

Altının kilogramı 1 milyon 125 bin 500 liraya geriledi.

Ons altın geriledi

Ons altın dün 1.826 liradan işlem görürken bugün 1.814 liraya düştü.

Altın fiyatları düşüş ivmesinde

İstanbul Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatı alış-satış rakamları

İşte 9 Mart Perşembe 2023 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, tam altın ve yarım altın fiyatlarında son gelişmeler...

Gram altın: 1.006 lira

Çeyrek altın: 1.826 lira

Cumhuriyet altın: 7 bin 443 lira

Tam altın: 7 bin 307 lira

Yarım altın: 3 bin 654 lira