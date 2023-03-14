Gram altın 1.166 lira! 14 Mart Salı güncel altın fiyatları

Haftanın ikinci gününde altın fiyatlarında son durum piyasanın gündeminde yer alıyor.
Geçtiğimiz aylarda yükseliş ivmesiyle dikkat çeken altın fiyatları son günlerde düşüş trendine girmişti.
ABD'deki banka krizi doların karşısında altını güçlendirdi ve yatırımcı "güvenli liman" olarak gördükleri altına yöneldi.
Ons altın 1.902 dolar
Dün altının ons fiyatı yüzde 2,5 artışla 1.913 dolardan kapanmasının ardından bugün yüzde 0,6 azalışla 1.902 dolarda dengelendi.
İstanbul Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları
İşte 14 Mart Perşembe 2023 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, tam altın ve yarım altın fiyatlarında son gelişmeler...
Gram altın: 1.166 lira
Çeyrek altın: 1.927 lira
Cumhuriyet altın: 7 bin 854 lira
Tam altın: 7 bin 711 lira
Yarım altın: 3 bin 855 lira