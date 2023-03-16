Gram altın 1.171 lira! 16 Mart Perşembe güncel altın fiyatları

Türkiye'de altın alım ve satımı diğer ülkelerden farklı olarak sadece yatırım amacıyla değil aynı zamanda hediye etmek ve evlilikte bir anlaşmanın gereği olarak da yapılıyor.
Düğün mevsiminin yaklaştığı günümüzde aileler altın fiyatlarına bu gözle de bakarak altın fiyatlarını mercek altına aldı.
Haftanın dördüncü gününde altın fiyatları ABD'deki banka iflaslarının mevduat sahiplerine zarara uğratmayacağı güvencesinin ardında güçlendi ve yatırımcı "güvenli liman" olarak gördükleri altına yöneldi.
Ons altın 1.921 dolar
Altının ons fiyatı 1.921 dolara çıktı.
İstanbul Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları
İşte 16 Mart Perşembe 2023 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, tam altın ve yarım altın fiyatlarında son gelişmeler...
Gram altın: 1.173 lira
Çeyrek altın: 1.936 lira
Cumhuriyet altın: 7 bin 887 lira
Tam altın: 7 bin 742 lira
Yarım altın: 3 bin 840 lira