Gram altın 1.171 lira! 16 Mart Perşembe güncel altın fiyatları Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Ons altındaki artış iç piyasadaki gram altın fiyatlarını da artırdı.

Türkiye'de altın alım ve satımı diğer ülkelerden farklı olarak sadece yatırım amacıyla değil aynı zamanda hediye etmek ve evlilikte bir anlaşmanın gereği olarak da yapılıyor.

Düğün mevsiminin yaklaştığı günümüzde aileler altın fiyatlarına bu gözle de bakarak altın fiyatlarını mercek altına aldı.

Haftanın dördüncü gününde altın fiyatları ABD'deki banka iflaslarının mevduat sahiplerine zarara uğratmayacağı güvencesinin ardında güçlendi ve yatırımcı "güvenli liman" olarak gördükleri altına yöneldi.

Ons altın 1.921 dolar

Altının ons fiyatı 1.921 dolara çıktı.

İstanbul Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları

İşte 16 Mart Perşembe 2023 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, tam altın ve yarım altın fiyatlarında son gelişmeler...

Gram altın: 1.173 lira

Çeyrek altın: 1.936 lira

Cumhuriyet altın: 7 bin 887 lira

Tam altın: 7 bin 742 lira

Yarım altın: 3 bin 840 lira