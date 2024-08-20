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Gram altın 20 Ağustos'ta da yükselişini sürdürdü

Gram altın 20 Ağustos'ta da yükselişini sürdürdü Ons altın, geçen hafta çıktığı rekor seviyesinden gerilerken, yurt içinde gram altın dünkü kapanışı olan 2 bin 713 lirayı 2 bin 714 liraya çıkarttı.