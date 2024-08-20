Gram altın 20 Ağustos'ta da yükselişini sürdürdü
Haber Merkezi

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı gerçekleştirilecek ve saat 14.00'de alınan faiz kararı kamuoyu ile paylaşılacak.

TCMB beklenti anketine katılanlar, AA Finans'ın anketine yanıt verenler ve TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın son enflasyon raporu sunumundaki söylemlere göre bugün faiz kararının değişmeyeceği bekleniyor.

Politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağı beklenirken piyasalar gelecek bir sürpriz karara karşı temkinli duruşunu sürdürüyor.

ALTIN GEÇEN HAFTA REKOR KIRDI

Geçen hafta ons bazında 3,2 değer kazandı ve 2 bin 509,8 dolarla rekor seviyeyi gördü.

ALTINI ARTIRAN ETMENLER

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine yaklaştığına dair beklentilerin güçlenmesi, merkez bankaları ve Çinli tüketicilerden gelen artan satın alımlar ile Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmalar altının ons fiyatını destekledi.

YATIRIMCI GÜVENLİ LİMANLARA YÖNELDİ

Analistler, değerli metallerde özellikle altında "güvenli liman" özelliğinin öne çıktığını, altın fiyatlarının gücünü korumasında jeopolitik risklerin payının büyük olduğunu söyledi.

YURT İÇİNDE ALTIN

Yurt dışında ons altın zirveden aşağıya doğru düşerken, yurt içinde gram altın yükselmeye devam etti.

Uzmanlar gram altındaki yükselişin, dolar/TL kurundan ve düğün sezonu olmasından kaynaklandığını belirtiyor.

Gram altın, tarihi rekorunu geçen hafta 2 bin 749 lira ile kırmıştı.

ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 2 bin 714 lira

Çeyrek altın: 4 bin 603 lira

Cumhuriyet altını: 18 bin 753 lira

Tam altın: 18 bin 412 lira

Yarım altın: 9 bin 206 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar: 33,7803 lira

Euro: 37,4557 lira

Sterlin: 43,9835 lira

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin ise dünkü 58 bin 437,5 dolar seviyesinden bugün 61 bin 139 dolar seviyesine çıktı.