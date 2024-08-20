Gram altın 20 Ağustos'ta da yükselişini sürdürdü

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı gerçekleştirilecek ve saat 14.00'de alınan faiz kararı kamuoyu ile paylaşılacak.
TCMB beklenti anketine katılanlar, AA Finans'ın anketine yanıt verenler ve TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın son enflasyon raporu sunumundaki söylemlere göre bugün faiz kararının değişmeyeceği bekleniyor.
Politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağı beklenirken piyasalar gelecek bir sürpriz karara karşı temkinli duruşunu sürdürüyor.
ALTIN GEÇEN HAFTA REKOR KIRDI
Geçen hafta ons bazında altın 3,2 değer kazandı ve 2 bin 509,8 dolarla rekor seviyeyi gördü.
ALTINI ARTIRAN ETMENLER
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine yaklaştığına dair beklentilerin güçlenmesi, merkez bankaları ve Çinli tüketicilerden gelen artan satın alımlar ile Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmalar altının ons fiyatını destekledi.
YATIRIMCI GÜVENLİ LİMANLARA YÖNELDİ
Analistler, değerli metallerde özellikle altında "güvenli liman" özelliğinin öne çıktığını, altın fiyatlarının gücünü korumasında jeopolitik risklerin payının büyük olduğunu söyledi.
YURT İÇİNDE ALTIN
Yurt dışında ons altın zirveden aşağıya doğru düşerken, yurt içinde gram altın yükselmeye devam etti.
Uzmanlar gram altındaki yükselişin, dolar/TL kurundan ve düğün sezonu olmasından kaynaklandığını belirtiyor.
Gram altın, tarihi rekorunu geçen hafta 2 bin 749 lira ile kırmıştı.
ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada altın fiyatları şöyle:
Gram altın: 2 bin 714 lira
Çeyrek altın: 4 bin 603 lira
Cumhuriyet altını: 18 bin 753 lira
Tam altın: 18 bin 412 lira
Yarım altın: 9 bin 206 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Dolar: 33,7803 lira
Euro: 37,4557 lira
Sterlin: 43,9835 lira
BITCOIN
Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin ise dünkü 58 bin 437,5 dolar seviyesinden bugün 61 bin 139 dolar seviyesine çıktı.
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