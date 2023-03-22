Gram altın geriliyor! Yatırımcılar dikkat: Güncel altın fiyatları

ABD'de başlayan ve Avrupa'ya sıçrayan banka krizleri denetim altına alındı.
Gram altın zirvedeki yerini korumakla birlikte sınırlı düşüşler yaşıyor.
Ons altındaki hareketlilik, Türkiye'de serbest piyasadaki altın fiyatlarına da yansıyor.
Ons altındaki seyir
17 Mart'ta 1.921 dolardan 29 dolar birden artarak 1.950 dolara yükselen ons altın; 18 Mart'ta ise 39 dolar birden artarak bu kez 1.989 dolara çıktı. 20 Mart'ta 2 bin 7 dolar olan onsun fiyatı 21 Mar'ta ise 1.963 dolardan işlem gördü.
Altının onsu 1.945 dolar
Altının onsu 22 Mart Çarşamba günü 1.945 dolara geldi.
İstanbul Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları
İşte İstanbul, Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, tam altın ve yarım altın fiyatlarında son gelişmeler...
Gram altın: (18 Mart'ta 1.214 lira / 20 Mart'ta 1.227 lira / 21 Mart'ta 1.227 lira)
22 Mart'ta 1.194 lira
Çeyrek altın: (18 Mart'ta 2.007 lira / 20 Mart'ta 2.027 lira / 21 Mart'ta 1.988 lira)
22 Mart'ta 1.967 lira
Cumhuriyet altını: (18 Mart'ta 8 bin 177 lira / 20 Mart'ta 8 bin 260 lira / 21 Mart'ta 8 bin 100 lira)
22 Mart'ta 8 bin 16 lira
Tam altın: (18 Mart'ta 8 bin 28 lira / 20 Mart'ta 109 lira / 21 Mart'ta 7 bin 975 lira)
22 Mart'ta 7 bin 868 lira
Yarım altın: (18 Mart'ta 4 bin 14 lira / 20 Mart'ta 4 bin 59 lira / 21 Mart'ta 3 bin 975 lira
22 Mart'ta lira 3 bin 930 lira
Altın fiyatında Fed'in etkisi
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları bugün açıklanacak. Yarın altının güne ne kadardan başlayacağı açıklanacak veri ile doğru orantılı olacak.