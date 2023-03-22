Gram altın geriliyor! Yatırımcılar dikkat: Güncel altın fiyatları ABD ve Avrupa'daki banka krizleri yatıştı. Piyasalardaki belirsizlikler dağıldı. Yatırımcı altına haftanın ilk günlerindeki gibi talepte bulunmuyor.

AA

ABD'de başlayan ve Avrupa'ya sıçrayan banka krizleri denetim altına alındı.

Gram altın zirvedeki yerini korumakla birlikte sınırlı düşüşler yaşıyor.

Ons altındaki hareketlilik, Türkiye'de serbest piyasadaki altın fiyatlarına da yansıyor.

Ons altındaki seyir

17 Mart'ta 1.921 dolardan 29 dolar birden artarak 1.950 dolara yükselen ons altın; 18 Mart'ta ise 39 dolar birden artarak bu kez 1.989 dolara çıktı. 20 Mart'ta 2 bin 7 dolar olan onsun fiyatı 21 Mar'ta ise 1.963 dolardan işlem gördü.

Altının onsu 1.945 dolar

Altının onsu 22 Mart Çarşamba günü 1.945 dolara geldi.

İstanbul Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları

İşte İstanbul, Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, tam altın ve yarım altın fiyatlarında son gelişmeler...

Gram altın: (18 Mart'ta 1.214 lira / 20 Mart'ta 1.227 lira / 21 Mart'ta 1.227 lira)

22 Mart'ta 1.194 lira

Çeyrek altın: (18 Mart'ta 2.007 lira / 20 Mart'ta 2.027 lira / 21 Mart'ta 1.988 lira)

22 Mart'ta 1.967 lira

Cumhuriyet altını: (18 Mart'ta 8 bin 177 lira / 20 Mart'ta 8 bin 260 lira / 21 Mart'ta 8 bin 100 lira)

22 Mart'ta 8 bin 16 lira

Tam altın: (18 Mart'ta 8 bin 28 lira / 20 Mart'ta 109 lira / 21 Mart'ta 7 bin 975 lira)

22 Mart'ta 7 bin 868 lira

Yarım altın: (18 Mart'ta 4 bin 14 lira / 20 Mart'ta 4 bin 59 lira / 21 Mart'ta 3 bin 975 lira

22 Mart'ta lira 3 bin 930 lira

Altın fiyatında Fed'in etkisi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları bugün açıklanacak. Yarın altının güne ne kadardan başlayacağı açıklanacak veri ile doğru orantılı olacak.