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    Gram altın günü 954 liradan kapattı

    Rusya-Ukrayna savaşının etkilediği piyasalar güvenli liman altına yönelinmesine neden oldu.
    • AA
    • 08.03.2022 - 18:05
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    Gram altın günü 954 liradan kapattı

    Küresel ekonomide yatırımcılar güvenli limana yönelince altının onsu 2 bin 39 dolara yükseldi.

    Serbest piyasada, Kapalıçarşı'da se gram altın 945 lira oldu.

    SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

    Gram altın 954 lira

    Çeyrek altın 1.576 lira

    Cumuhuriyet altını 6 bin 423 lira

    Tam altın 6 bin 299 lira

    Yarım altın 3 bin 149 lira

    Serbest


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