- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Gram altın günü 954 liradan kapattı
Gram altın günü 954 liradan kapattı
Rusya-Ukrayna savaşının etkilediği piyasalar güvenli liman altına yönelinmesine neden oldu.
- AA
- 08.03.2022 - 18:05
Küresel ekonomide yatırımcılar güvenli limana yönelince altının onsu 2 bin 39 dolara yükseldi.
Serbest piyasada, Kapalıçarşı'da se gram altın 945 lira oldu.
SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI
Gram altın 954 lira
Çeyrek altın 1.576 lira
Cumuhuriyet altını 6 bin 423 lira
Tam altın 6 bin 299 lira
Yarım altın 3 bin 149 lira