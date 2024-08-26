Gram altın haftanın açılışında yükseliş seyrini sürdürdü Gram altın, 2 bin 746 lirayla geçen hafta kapanışının üzerinde ve rekor seviyesine yakın seyrediyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Ons altın yeni haftanın ilk işlem gününe önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 2 bin 510 dolardan başlarken yurt içindeki piyasalarda gram altın ise 2 bin 746 liradan işlem görüyor.

Ons altının rekor seviyesi 2 bin 523 dolar, gram altının rekor seviyesi ise 2 bin 749 liradaydı.

Altın fiyatları, dünyada Orta Doğu'daki jeopolitik gerginlikler nedeni ile yükselişe geçti. Yatırımcılar, "güvenli liman" altına yöneldi.

Altının seyrini yükselten bir diğer neden de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi önümüzdeki toplantıda düşürmesi ihtimali oluşturdu.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz indireceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık indirim ihtimalinin de masada olduğu görülüyor.

ALTIN FİYATLARINA JEROME POWELL ETKİSİ

Altın fiyatları, özellikle Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'da yaptığı açıklamaların ardından yukarı yönlü hareketini hızlandırdı.

Çin'de altın alımının artması, dünya genelinde merkez bankalarının rezervlerindeki altın payını artırmaları da altının değerini artıran etmenler arasında yer aldı.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARININ SEYRİ

Türkiye'de ise bireysel yatırımcıların altına yönelmesi ve düğün sezonunun sürmesi nedeni ile takı alışverişinin yoğunlaşması altının seyrini artırıyor.

Öte yandan doların 34,0040 liraya çıkması da altının değerini artıran bir başka neden olarak karşımıza çıkıyor.

ALTIN FİYATLARI:

Gram altın: 2 bin 746 lira

Çeyrek altın: 4 bin 656 lira

Cumhuriyet altını: 18 bin 974 lira

Tam altın: 18 bin 628 lira

Yarım altın: 9 bin 314 lira

ALTINDA HIZLI YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Altın Piyasaları Uzmanı Can Tangülü, Ensonhaber'e haftanın ilk gününde altının durumunu ve yıl sonu öngörülerini aktardı.

Tangülü, altının bu yıl yatırımcılarını sevindirmeye devam edeceğini söyledi.

"ALTIN YATIRIMCISI SEVİNECEK"

İç ve dış etmenlerin altının seyrini yukarıda doğru çıkardığını dile getiren Altın Piyasaları Uzmanı Can Tangülü, altın yatırımcısının kesinlikle sevineceğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

Altında hızlı bir yükseliş var. Savaş hali, enflasyon, eylül ayında Fed'in faiz düşürme ihtimali altını etkiliyor. Hem dış her de dış etkenler altının değerini etkiliyor.

Altın fiyatları yükselişini devam ettireceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki aydan sonra yıl sonuna doğru artış hızlanacak.

"GRAM ALTIN REKOR KIRMAYA DEVAM EDECEK"

Çeyrek 4 bin 600 lira. Gram altın bugün 2 bin 810-2 bin 820 lira arasında gidiyor. Gram altın rekorlar kırıyor, kırmaya devam edecek. Altın alan kimse mutsuz değil. Dünya bazında altın, dolara ve euroya karşı da kazanıyor. Ons altın şu anda 2 bin 513 dolarlarda.

YIL SONU ALTIN ÖNGÖRÜSÜ

Bütün müşterilerimize 'al' tavsiyesinde bulunuyoruz. Ons bazında 2 bin 700-2 bin 800 dolarlara, iç piyasada da gram altın 3 bin-3 bin 500 liraya çıkabilir.

Savaşlar da altının seyrini etkiliyor. Eylül ayından itibaren Fed'in faiz indirmesi altının değerinin artmasında etken oldu. Altının fiyatı her bakımdan destekleniyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Cuma günü doların satış fiyatı 34,0000 lira, euronun satış fiyatı ise 38,0000 lira olmuştu.

Haftanın ilk gününde döviz fiyatları şöyle:

Dolar: 34,0040

Euro: 38,1318

Sterlin: 45,1162

BITCOIN YÜKSELİŞTE

Kripto para birimleri içinde en fazla işlem gören Bitcoin ise geçen hafta geldiği 60 bin dolar eşiğini artırırken 63 bin 958,8 dolara yükseldi.

BRENT PETROL

Fiyatlamaların odağında olan Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 artışla 78,7 dolardan işlem görüyor.

BORSA İSTANBUL

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,55 azalışla 9.668,10 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,74 artışla 9.739,80 puandan başladı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.900 puanın direnç, 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek konumunda olduğu kaydedildi.