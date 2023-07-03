Gram altın haftaya rekorla başladı

AA
Türkiye'de iç piyasalar ons altından değil doların yükselmesinden etkilenerek artış seyrini sürdürüyor.
Spot altın ons başına 1.911 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Gram altın tarafında ise sabah saatlerinde yeni rekor kırıldı.
Gram altın, günün ilk saatlerinde 1.611 lira ile yeni tarihi zirvesini görmesi sonrası 1.604 lira seviyelerinden alıcı buluyor.
Kapalıçarşı'da altın fiyatları
Çeyrek altın 2 bin 648 lira seviyesinde bulunuyor.
Cumhuriyet altını 10 bin 600 lira.
Tam altın 10 bin 600 lira.
Yarın altın 5 bin 296 lira.