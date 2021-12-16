Gram altın rekor kırdı

Fed'in kararından sonra yükseliş eğilimi zirveye taşıyan altının gramı, onsa bağlı olarak 875,9 liraya kadar çıktı.

Gram altın fiyatları, hem ons altındaki toparlanma hem de dolar kurundaki hareketliliğin etkisiyle 875 lira seviyesine yükseldi. Güne 846.3 liradan başlayan gram altın, gün içinde en düşük 843.9 lira ve en yüksek de 875.9 lirayı gördü

Analistler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi sabit tuttuğunu açıkladıktan sonra ilk olarak, ons altın için direnç seviyesi olan 1.797-1.805 dolar/ons aralığını gösteriyor. İlk destek ise 1.773 dolar/ons seviyesinde. Buranın altında 1.758 dolar/ons desteği bulunuyor.

SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 869 lira

Çeyrek altın: 1.437 lira

Cumhuriyet: 5 bin 856 lira

22 ayar (gram): 796 lira

Tam altın: 5 bin 756 lira

Yarım altın: 2 bin 879 lira

Reşat altın: 5 bin 746 lira