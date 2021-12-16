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    Gram altın rekor kırdı

    Fed'in kararından sonra yükseliş eğilimi zirveye taşıyan altının gramı, onsa bağlı olarak 875,9 liraya kadar çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2021 - 10:16
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 10:21
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    Gram altın rekor kırdı

    Gram altın fiyatları, hem ons altındaki toparlanma hem de dolar kurundaki hareketliliğin etkisiyle 875 lira seviyesine yükseldi. Güne 846.3 liradan başlayan gram altın, gün içinde en düşük 843.9 lira ve en yüksek de 875.9 lirayı gördü

    Analistler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi sabit tuttuğunu açıkladıktan sonra ilk olarak, ons altın için direnç seviyesi olan 1.797-1.805 dolar/ons aralığını gösteriyor. İlk destek ise 1.773 dolar/ons seviyesinde. Buranın altında 1.758 dolar/ons desteği bulunuyor.

    Gram altın rekor kırdı #1

    SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

    Gram altın: 869 lira

    Çeyrek altın: 1.437 lira

    Cumhuriyet: 5 bin 856 lira

    22 ayar (gram): 796 lira

    Tam altın: 5 bin 756 lira

    Yarım altın: 2 bin 879 lira

    Reşat altın: 5 bin 746 lira

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