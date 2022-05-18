Gram altın son bir ayın zirvesinde: 931 lira

Gram altın, iç piyasada dolar kuruna bağlı olarak yükselişini sürdürüyor. Vatandaş, bu süreçte altın alma eğilimi taşıyor ancak elindekini satmıyor.

Dünyada ons altında gerileme yaşanırken dolar kurunun artması nedeniyle gram altın,,son bir ayın zirvesi olan 931 liraya ulaştı.

Ons ve iç piyasadaki altın ters orantılı

Geçtiğimiz ay 1.920 dolar seviyelerinde bulunan ons altın 1.812 dolar seviyelerine kadar geriledi. Ons altında düşüş sürerken gram altın ise dolar kuru etkisiyle yükselişe geçti.

“Vatandaş altın almaya geliyor”

Kapalıçarşı’da gram altın 931 liradan alıcı bulurken çeyrek altın 1.539, tam altın 6 bin 157, yarım altın 3 bin 79 liradan satılıyor.

İHA'nın haberine göre, vatandaşların alım yönünde talebi olduğunu söyleyen Kapalıçarşı esnafı Tunahan Sarı, "Vatandaşlar bu dönemde altın almak için geliyorlar. Satmak için gelenlerin sayısı çok az. Altın fiyatlarında iniş çıkışlar olsa da vatandaşlar güvenli bir liman olarak altın yatırımını tercih ediyor. Son dönemde altının ons fiyatı azaldı. Fed’in faiz artırımı da altının ons fiyatının düşmesinde etkili oldu. Buna rağmen dolar kurunun yükseliş göstermesi nedeniyle gram altının fiyatı yükseldi.





“Gram altın 1.000 liranın üzerine yükselecek”

Gram altının daha önce gördüğü 1.000 lira üzerine tekrar yükseleceğini düşünüyorum." dedi.