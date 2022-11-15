Petrol
92.33
-0.87%
Euro
19.415
1.01%
Dolar
18.6115
0.04%
Altın
1.064
0.41%
Borsa
4643
1.59%
Bitcoin
322.275
0.51%
BTXN Coin
7.46
10.35%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı

    İstanbul Kapalıçarşı'da, serbest piyasada gram altının fiyatı 1.063 liraya yükseldi.
    • 15.11.2022 - 16:21
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 16:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı

    ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayı toplantısında yüzde 81 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı öngörüsü para piyasalarındaki fiyatlamaları etkiledi.

    Fed'in enflasyonu indirmek için faiz yükseltmeye devam etme sinyali vermesi, dolar-altın dengesinde altını ön plana çıkardı.

    Altının onsu 1.777 dolarda

    Altın fiyatları dünyada üç ayın en yüksek seviyelerine yakın seyrederken, Fed yetkililerinin açıklamaları güçlenen dolar kazanımlarını sınırladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yükselerek 1,777 dolar seviyesinden işlem gördü.

    Resesyon sinyalleri altına yaradı

    ABD'deki faiz artışı sinyalleri ile birlikte resesyon sinyalleri de altını, dolar karşısında güçlendirdi.

    Altın, yatırımcı için "güvenli liman" koltuğuna tekrar oturdu.

    Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı #1

    Serbest piyasada gram altın 1.063 lira

    İç piyasada ise gram altın, tüm zamanların zirvesini görerek 1.063 lirayı aştı.

    Gram altın: 1.063,6540 lira

    Çeyrek altın: 1.758 lira

    Cumhuriyet altını: 7 bin 162 lira

    Tam altın: 7 bin 32 lira

    Yarım altın: 3 bin 516 lira


    Steve Jobs'un servet değerindeki terliği: 218 bin 750 dolar
    Yaşam

    Steve Jobs'un servet değerindeki terliği: 218 bin 750 dolar

    Merve Boluğur, yine isyanda
    Magazin

    Merve Boluğur, yine isyanda

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir