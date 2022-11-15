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- Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı
- 15.11.2022 - 16:21
- Güncelleme : 15.11.2022 - 16:38
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayı toplantısında yüzde 81 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı öngörüsü para piyasalarındaki fiyatlamaları etkiledi.
Fed'in enflasyonu indirmek için faiz yükseltmeye devam etme sinyali vermesi, dolar-altın dengesinde altını ön plana çıkardı.
Altının onsu 1.777 dolarda
Altın fiyatları dünyada üç ayın en yüksek seviyelerine yakın seyrederken, Fed yetkililerinin açıklamaları güçlenen dolar kazanımlarını sınırladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yükselerek 1,777 dolar seviyesinden işlem gördü.
Resesyon sinyalleri altına yaradı
ABD'deki faiz artışı sinyalleri ile birlikte resesyon sinyalleri de altını, dolar karşısında güçlendirdi.
Altın, yatırımcı için "güvenli liman" koltuğuna tekrar oturdu.
Serbest piyasada gram altın 1.063 lira
İç piyasada ise gram altın, tüm zamanların zirvesini görerek 1.063 lirayı aştı.
Gram altın: 1.063,6540 lira
Çeyrek altın: 1.758 lira
Cumhuriyet altını: 7 bin 162 lira
Tam altın: 7 bin 32 lira
Yarım altın: 3 bin 516 lira