Gram altın yüzde 7 değer kaybederek, 500 liranın altına geriledi

Altının gramı 500 liranın altına gerilerken çeyrek altın 814 lira, Cumhuriyet altını 3.324 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, koronavirüs aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve dolar kurundaki gerilemeye paralel sert bir şekilde düşüşe geçerek 500 liranın altına geriledi.

DOLARIN DÜŞÜŞÜYLE BERABER ALTIN DA GERİLEDİ

Yurt içinde, dolar kurundaki sert düşüşle gerileyen gram altın, yurt dışında koronavirüs aşısına ilişkin haber akışına paralel ons altındaki değer kaybıyla düşüşünü hızlandırdı ve 491,3 lirayı gördü.

Gram altın saat 15.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 7,5 altında 494 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 814 lira, Cumhuriyet altını da 3.324 liradan satılıyor.

ONS FİYATI 1.913 DOLAR SEVİYESİNDE

Altının ons fiyatı da gün içinde 1.901 dolara kadar gerilemesinin ardından kayıplarını kısmen telafi ederek şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 2 altında 1.913 dolar seviyesinde işlem görüyor.

KORONAVİRÜS AŞISI İLE İLGİLİ HABERLERİN ETKİSİ

Yurt içinde ise açıklamalar sonrasında düşüşü hızlanan dolar/TL'nin 8,04 seviyelerinde dengelendiğini bildiren analistler, koronavirüs aşısına ilişkin olumlu haber akışının küresel piyasalarda risk iştahını artırdığını ve güvenli liman varlıkların satıcılı bir seyir izlediğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 dolar desteğinin kırılması durumunda düşüşün devam edebileceğini vurguladı.