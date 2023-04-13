Gram altında yeni rekor! 13 Nisan altın fiyatları ABD'deki bankacılık krizi altının ons değerini artırdı. Fed'in enflasyona karşı politika faizi adımlarının belirsizliği, bu artışı kalıcı kıldı. Ekonomistlere göre ons değeri yükselişini daha çok sürdürecek.

ensonhaber.com Ons altın bugün 2 bin 27 dolardan işlem görüyor. Yurt içindeki serbest piyasada ise gram altın, tarihi rekorunu geçerek 1.259 liraya yükseldi. Gram altında yeni rekor Gram altın gün içinde 1.261 lira ile yeni rekor seviyesi gördü. Düğün sezonu yaklaşıyor. Altın takı alacaklar ve hediyelik altın almak isteyenler altındaki hareketliliği takip ediyor. Hafta başından bugüne kazanç İçinde bulunduğumuz haftanın ilk gününde 1998 dolar olan ons altın 2 bin 27 dolara çıkarak 4 günde 29 dolar kazandırdı. Gram altın ise 1237 liradan 1.259 liraya çıkarak 22 lira kazandırdı. Elinde 1 çeyrek altın bulunan ise 36 lira kazandı. İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Gram altın: 1.259 lira Çeyrek altın: 2 bin 81 lira Cumhuriyet altını: 8 bin 479 lira Tam altın: 8 bin 325 lira Yarım altın: 4 bin 162 lira