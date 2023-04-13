Gram altında yeni rekor! 13 Nisan altın fiyatları

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Ons altın bugün 2 bin 27 dolardan işlem görüyor.
Yurt içindeki serbest piyasada ise gram altın, tarihi rekorunu geçerek 1.259 liraya yükseldi.
Gram altında yeni rekor
Gram altın gün içinde 1.261 lira ile yeni rekor seviyesi gördü.
Düğün sezonu yaklaşıyor. Altın takı alacaklar ve hediyelik altın almak isteyenler altındaki hareketliliği takip ediyor.
Hafta başından bugüne kazanç
İçinde bulunduğumuz haftanın ilk gününde 1998 dolar olan ons altın 2 bin 27 dolara çıkarak 4 günde 29 dolar kazandırdı.
Gram altın ise 1237 liradan 1.259 liraya çıkarak 22 lira kazandırdı.
Elinde 1 çeyrek altın bulunan ise 36 lira kazandı.
İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları:
Gram altın: 1.259 lira
Çeyrek altın: 2 bin 81 lira
Cumhuriyet altını: 8 bin 479 lira
Tam altın: 8 bin 325 lira
Yarım altın: 4 bin 162 lira