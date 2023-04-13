Gram altında yeni rekor! 13 Nisan altın fiyatları
ensonhaber.com

Ons bugün 2 bin 27 dolardan işlem görüyor.

Yurt içindeki serbest piyasada ise gram altın, tarihi rekorunu geçerek 1.259 liraya yükseldi.

Gram altında yeni rekor

Gram altın gün içinde 1.261 lira ile yeni rekor seviyesi gördü.

Düğün sezonu yaklaşıyor. Altın takı alacaklar ve hediyelik altın almak isteyenler altındaki hareketliliği takip ediyor.

Hafta başından bugüne kazanç

İçinde bulunduğumuz haftanın ilk gününde 1998 dolar olan ons altın 2 bin 27 dolara çıkarak 4 günde 29 dolar kazandırdı.

Gram altın ise 1237 liradan 1.259 liraya çıkarak 22 lira kazandırdı.

Elinde 1 çeyrek altın bulunan ise 36 lira kazandı.

İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları:

Gram altın: 1.259 lira

Çeyrek altın: 2 bin 81 lira

Cumhuriyet altını: 8 bin 479 lira

Tam altın: 8 bin 325 lira

Yarım altın: 4 bin 162 lira