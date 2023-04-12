Gram altından tarihi rekor: 1.260 liraya çıktı ABD enflasyon verisi martta, yıllık yüzde 5'e geriledi. Bu gelişme ile birlikte yükseliş trendinde olan altının onsu 1.260 dolara, yurt içindeki gram altın da 1.260 liraya fırladı.

İHA ABD’deki banka iflaslarının psikolojik etkisi piyasada devam ediyor. Yatırımcılar ABD'de başlayarak Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizinden sonra altına yöneldi. Gram altının rekoru 1.260 lira Altının ons fiyatı, 2 bin doları aşmasıyla iç piyasada gram altın dolar kurundaki yükselişin de etkisiyle 1.260 liraya ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Ons altındaki artışa dolar kurundaki hareketlilik de eklenince gram altın 1.260 liraya ulaşarak tarihi zirvesini yeniledi. Çeyrek altın 2 bin 115 lira İç piyasada gram altın 1.260 lira olurken çeyrek altın 2 bin 115 liradan, yarım altın 4 bin 220 liradan, tam altın 8 bin 440 liradan ve Cumhuriyet altını 8 bin 640 liradan satılıyor.