Gram altından yeni rekor

ABD'de bugün ve yarın açıklanacak veriler öncesinde küresel piyasalar dalgalandı. Ons altın 3 bin 406 dolara kadar yükseldi.
Ons altındaki artışa paralel olarak, yurt içinde gram altın da rekor seviyesini gördü.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 4 bin 497 lira
Çeyrek altın: 7 bin 627 lira
Cumhuriyet altını: 31 bin 73 lira
Tam altın: 30 bin 508 lira
Yarım altın: 15 bin 252 lira
ALTIN YÜKSELİŞ TRENDİNE GİRDİ
Altının ons fiyatı dün yüzde 0,2 azalışla 3 bin 397 dolardan kapanırken, bugün yükseliş trendine girdi.
Altın fiyatlarında etkili olan verilerden biri açıklandı ve buna göre, ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,3 büyüdü.