Gram altından yeni rekor

ABD'de bugün ve yarın açıklanacak veriler öncesinde küresel piyasalar dalgalandı. Ons altın 3 bin 406 dolara kadar yükseldi.

Ons altındaki artışa paralel olarak, yurt içinde gram altın da rekor seviyesini gördü.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 497 lira

Çeyrek altın: 7 bin 627 lira

Cumhuriyet altını: 31 bin 73 lira

Tam altın: 30 bin 508 lira

Yarım altın: 15 bin 252 lira

ALTIN YÜKSELİŞ TRENDİNE GİRDİ

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,2 azalışla 3 bin 397 dolardan kapanırken, bugün yükseliş trendine girdi.

Altın fiyatlarında etkili olan verilerden biri açıklandı ve buna göre, ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,3 büyüdü.