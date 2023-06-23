Gram altından yeni rekor geldi! Gram altın 1.584 liraya çıktı Dün açıklanan Merkez Bankası faiz oranı kararı gram altının fiyatını bugüne kadar görülmemiş bir seviyeye çıkarmıştı. Gram altın gün içinde 1.461 liradan 1.519 liraya kadar çıkmıştı. Bugün bu rakam da aşıldı.

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Ons altın fiyatı üst üste üç gündür gösterdiği yükseliş seyrini dün bozdu. Doların artışa geçmesi ile bugün de 1.1930 dolardan 1.918 dolara kadar geriledi.

Dünyanın yeni güvenli limanı altından dolara döndü.

Doların güçlenmesi iç piyasada altının fiyatını artırdı.

Ayrıca dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 650 puan arttırarak yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çekmesi iç piyasaları haraketlendirdi.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kuruna paralel değer kazanan altının gram fiyatı bugün tarihi zirvesini gördü.

İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada altın fiyatları

Altın fiyatları, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından haberi yayına hazırladığımızda şöyle:

Gram altın: 1.584 lira

Çeyrek altın: 2 bin 583 lira

Cumhuriyet altını: 10 bin 512 lira

Tam altın: 10 bin 320 lira

Yarım altın: 5 bin 160 lira

Altındaki bir günlük fiyat artışı

Gram altında: 123 lira

Çeyrek altında: 168 lira

Cumhuriyet altınında: 671 lira

Tam altında: 658 lira

Yarım altında: 328 lira

Ons altının seyrini etkileyen etmenler

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl iki kez faiz artırımına gidebileceğine yönelik söylemlerin güçlenmesinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

ABD Kongresi'ndeki sunumuna dün devam eden Fed Başkanı Jerome Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) genel olarak faiz oranlarını bu yıl yeniden ve belki 2 kez daha artırmanın uygun olacağı görüşünde olduğunu söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 77 ihtimalle 25 baz puan artıracağı öngörülürken, yıl sonuna kadar Banka'nın politika faizini yüzde 5,50-5,75 seviyesine çıkarabileceği ihtimali de güçlendi.

Ons altında destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 ve 1.880 doların destek 1.930 ve 1.950 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.