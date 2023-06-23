Gram altından yeni rekor geldi! Gram altın 1.584 liraya çıktı

Ons altın fiyatı üst üste üç gündür gösterdiği yükseliş seyrini dün bozdu. Doların artışa geçmesi ile bugün de 1.1930 dolardan 1.918 dolara kadar geriledi.
Dünyanın yeni güvenli limanı altından dolara döndü.
Doların güçlenmesi iç piyasada altının fiyatını artırdı.
Ayrıca dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 650 puan arttırarak yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çekmesi iç piyasaları haraketlendirdi.
Dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kuruna paralel değer kazanan altının gram fiyatı bugün tarihi zirvesini gördü.
İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada altın fiyatları
Altın fiyatları, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından haberi yayına hazırladığımızda şöyle:
Gram altın: 1.584 lira
Çeyrek altın: 2 bin 583 lira
Cumhuriyet altını: 10 bin 512 lira
Tam altın: 10 bin 320 lira
Yarım altın: 5 bin 160 lira
Altındaki bir günlük fiyat artışı
Gram altında: 123 lira
Çeyrek altında: 168 lira
Cumhuriyet altınında: 671 lira
Tam altında: 658 lira
Yarım altında: 328 lira
Ons altının seyrini etkileyen etmenler
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl iki kez faiz artırımına gidebileceğine yönelik söylemlerin güçlenmesinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.
ABD Kongresi'ndeki sunumuna dün devam eden Fed Başkanı Jerome Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) genel olarak faiz oranlarını bu yıl yeniden ve belki 2 kez daha artırmanın uygun olacağı görüşünde olduğunu söyledi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 77 ihtimalle 25 baz puan artıracağı öngörülürken, yıl sonuna kadar Banka'nın politika faizini yüzde 5,50-5,75 seviyesine çıkarabileceği ihtimali de güçlendi.
Ons altında destek ve direnç konumu
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 ve 1.880 doların destek 1.930 ve 1.950 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.