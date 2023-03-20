Gram rekora koştu: Güncel altın fiyatları! Altına yatırım yapanlar dikkat... ABD'deki banka iflasları sonrasında yapılan kurtarma çabaları küresel piyasalar için yeterli olmadı. Tedirgin piyasalar yatırımcının yönünü, kripto para ve "güvenli liman" olarak gördüğü altına çevirdi.

Ons altındaki artış, Türkiye'de serbest piyasadaki altın fiyatlarına da artış yönünde yansıyor.

Küresel emtia piyasasında da geçen hafta altın yüzde 6,5 artış gösterdi.

ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank iflas etti.

ABD'deki banka krizi Avrupa'ya sıçradı.

Avrupa'da da İsviçre bankası olan Credit Suisse, en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacağını açıklayınca bir kriz yaşadı.

Bu krizlerin aşılması için bankalar satın alınarak ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mevduatı koruma desteği ile ayakta tutulmaya çalışılıyor.

Credit Suisse de İsviçre Merkez Bankası'ndan (SNB) destek alarak, krizi atlattı.

Yatırımcının rotasında altın var

Bu gelişmeler bankacılık sektörüne olan güveni sarstı. Yatırımcı, rotasını "güvenli liman" olarak tanımlanan altına yönetti.

Altın alacaklar dikkat: Yükseliş sürüyor!

Ons altın hızlı artıyor. 17 Mart'ta 1.921 dolardan 29 dolar birden artarak 1.950 dolara yükselen ons altın; 18 Mart'ta ise 39 dolar birden artarak bu kez 1.989 dolara çıktı.

Onsa altın 20 Mart'ta 2007,34 dolara ulaştı.

Ons altın destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 doların destek, 2.050 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

İstanbul Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları

İşte 20 Mart Pazartesi 2023 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, tam altın ve yarım altın fiyatlarında son gelişmeler...

Gram altın: 18 Mart'ta 1.214 lira / 20 Mart'ta 1.227 lira

Çeyrek altın: 18 Mart'ta 2.007 lira / 20 Mart'ta 2.027 lira

Cumhuriyet altın: 18 Mart'ta 8 bin 177 lira / 20 Mart'ta 8 bin 260 lira

Tam altın: 18 Mart'ta 8 bin 28 lira / 20 Mart'ta 109 lira

Yarım altın: 18 Mart'ta 4 bin 14 lira / 20 Mart'ta 4 bin 59 lira