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- Gram ve çeyrek dibe vuruyor! Güncel altın fiyatları 21 Aralık 2021
Gram ve çeyrek dibe vuruyor! Güncel altın fiyatları 21 Aralık 2021
- Haber Merkezi
- 21.12.2021 - 09:48
- Güncelleme : 21.12.2021 - 09:50
Altın almak veya altın bozdurmak isteyenler, fiyat değişimlerini yakından takip ediyor.
Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından, döviz ve altın kurları adeta çakıldı.
Bugün gram altın fiyatı 665 lira sınırından işlem görürken çeyrek altın ise 1225 liraya düştü.
Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor.
Ekonomi gündemini takip edenler tarafından "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.
21 Aralık Salı 2021 altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte bugünkü güncel altın fiyatları..
21 ARALIK 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
ALIŞ: 669,59
SATIŞ: 669,71
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.078,00
SATIŞ: 1.229,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 4.265,00
SATIŞ: 4.909,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.132,00
SATIŞ: 2.447,00
REŞAT ALTIN
ALIŞ: 4.297,47
SATIŞ: 4.944,95
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 596,76
SATIŞ: 677,14
ALTIN ONS
ALIŞ: 1.789,95
SATIŞ: 1.790,30