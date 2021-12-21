Gram ve çeyrek dibe vuruyor! Güncel altın fiyatları 21 Aralık 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomide yeni açıklamaları akabinde altın fiyatları da hızla düşüşe geçti. Peki 21 Aralık Salı 2021 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

Altın almak veya altın bozdurmak isteyenler, fiyat değişimlerini yakından takip ediyor.

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından, döviz ve altın kurları adeta çakıldı.

Bugün gram altın fiyatı 665 lira sınırından işlem görürken çeyrek altın ise 1225 liraya düştü.

Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor.

Ekonomi gündemini takip edenler tarafından "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.

21 Aralık Salı 2021 altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte bugünkü güncel altın fiyatları..

21 ARALIK 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 669,59

SATIŞ: 669,71

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.078,00

SATIŞ: 1.229,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 4.265,00

SATIŞ: 4.909,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.132,00

SATIŞ: 2.447,00

REŞAT ALTIN

ALIŞ: 4.297,47

SATIŞ: 4.944,95

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 596,76

SATIŞ: 677,14

ALTIN ONS

ALIŞ: 1.789,95

SATIŞ: 1.790,30