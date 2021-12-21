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    Gram ve çeyrek dibe vuruyor! Güncel altın fiyatları 21 Aralık 2021

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomide yeni açıklamaları akabinde altın fiyatları da hızla düşüşe geçti. Peki 21 Aralık Salı 2021 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2021 - 09:48
    • Güncelleme : 21.12.2021 - 09:50
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    Gram ve çeyrek dibe vuruyor! Güncel altın fiyatları 21 Aralık 2021

    Altın almak veya altın bozdurmak isteyenler, fiyat değişimlerini yakından takip ediyor.

    Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından, döviz ve altın kurları adeta çakıldı.

    Bugün gram altın fiyatı 665 lira sınırından işlem görürken çeyrek altın ise 1225 liraya düştü.

    Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor.

    Ekonomi gündemini takip edenler tarafından "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.

    21 Aralık Salı 2021 altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte bugünkü güncel altın fiyatları..

    21 ARALIK 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 669,59

    SATIŞ: 669,71

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 1.078,00

    SATIŞ: 1.229,00

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 4.265,00

    SATIŞ: 4.909,00

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 2.132,00

    SATIŞ: 2.447,00

    REŞAT ALTIN

    ALIŞ: 4.297,47

    SATIŞ: 4.944,95

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 596,76

    SATIŞ: 677,14

    ALTIN ONS

    ALIŞ: 1.789,95

    SATIŞ: 1.790,30

    Gram ve çeyrek dibe vuruyor! Güncel altın fiyatları 21 Aralık 2021 #1

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