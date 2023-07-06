Gramajı da fiyatı da arttı! Uşak’ta ekmek 5 liradan 7,5 liraya çıkartıldı Uşak'ta fırıncıların talebi üzerine Federasyon, gramajını artırdığı ekmeğin birim fiyatına da zam yaptı.

İHA

Ekmek üreticileri maliyetlere gelen zamlardan ötürü ekmeklere zam yapmayı sürdürüyor.

Vatandaşların en çok tükettiği gıdaların başında gelen ekmeğe yapılan zamlar da artarak devam ediyor.

Uşak’ta 2022 Aralık ayından bu yana 5 liradan satılan 210 gram ekmek, bugünden itibaren 250 gram olarak 7,5 liradan satılmaya başlandı.

Mende Ekmeği ise 30 TL

Uşak’ta 20 liradan satılan 1.100 gram Mende ekmeği 30 liradan satılmaya başlandı.

"Sadece bizim aldığımız bir karar değil"

Ekmek fiyatları konusunda açıklamalarda bulunan Uşak Fırıncılar ve Unlu Mamul İmalatçıları Esnaf Odası Başkanı Zafer Kurnaz, şu değerlendirmede bulundu:

Biz, oda olarak, bir üst kurumumuz olan Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden zam talebinde bulunduk. Birlikte oluşturduğu komisyonda talebimizi görüştü ve daha sonra talebimiz Fırıncılar Federasyonu’na ilettik. Zam talebinde birkaç ay önce bulunmuştuk. Sadece bizim aldığımız bir karar değil.

Asgari ücret arttı zam geldi

En son 2022'nin Aralık ayında zam aldıklarını kaydeden Kurnaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

O tarihte asgari ücret 5 bin 500 liraydı. Şimdi 11 bin 402 lira oldu. Tahsisli unun çuvalı 380 liraydı. Şimdi tahsis kaldırıldı ve 550 lira oldu. Küçük bir maya paketi 10 liradan 15 liraya fırladı. Akaryakıt, altın, döviz her şey yüzde 100 zamlandı. Biz, ekmeğe kilo bazında sadece yüzde 20 zam yaptık. Uşak halkı bizim velinimetimiz. Halkımızın zor durumda kalmasını istemiyoruz. Fırıncı esnafı olarak zam yapmamak için direndik. Ancak her gün gelen zamlar karşısında biz de çaresiz kaldık.