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    Gram altın 1.016 lirada

    Serbest piyasada altın fiyatları, dün akşam geldiği tepe noktada kalmaya devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2022 - 10:24
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 11:14
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    Gram altın 1.016 lirada

    Yatırımcının gündeminde "güvenli liman" olarak tanımlanan altın fiyatları var.

    Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,2 düşerek 1,848.75 dolara gerileyerek güne başladı. Ons fiyatının düşününe ters orantılı olarak serbest piyasada altın fiyatları da artışa geçti.

    Kapalıçarşı'da altın fiyatları

    Gram altın: 1.016 lira

    Çeyrek altın: 1.677 lira

    Cumhuriyet altını: 6 bin 836 lira

    Tam altın: 6 bin 836 lira

    Yarım altın: 3 bin 356 lira

    Gram altın 1.016 lirada #1


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