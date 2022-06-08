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- Gram altın 1.016 lirada
Gram altın 1.016 lirada
Serbest piyasada altın fiyatları, dün akşam geldiği tepe noktada kalmaya devam ediyor.
- Haber Merkezi
- 08.06.2022 - 10:24
- Güncelleme : 08.06.2022 - 11:14
Yatırımcının gündeminde "güvenli liman" olarak tanımlanan altın fiyatları var.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,2 düşerek 1,848.75 dolara gerileyerek güne başladı. Ons fiyatının düşününe ters orantılı olarak serbest piyasada altın fiyatları da artışa geçti.
Kapalıçarşı'da altın fiyatları
Gram altın: 1.016 lira
Çeyrek altın: 1.677 lira
Cumhuriyet altını: 6 bin 836 lira
Tam altın: 6 bin 836 lira
Yarım altın: 3 bin 356 lira