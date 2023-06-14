Grevler yavaşladı! İngiliz ekonomisi nisanda yüzde 0,2 büyüdü İngiliz ekonomisi nisanda yüzde 0,2 büyürken ülkede ayrıca hizmet sektörü de yüzde 0,3 büyüme kaydetti.

AA

Bugün küresel ekonomilerin odağında olan verilerden çoğu İngiltere'den bekleniyordu.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) ilk olarak büyüme verilerini açıkladı.

Mart ayındaki daralmanın ardından, nisandaki büyüme dikkati çekti.

Nisan ayındaki büyümenin itici gücü hizmet sektörü oldu.

İngiliz ekonomisi, hizmet sektörünün katkısıyla nisanda yüzde 0,2, son 3 aylık dönemde de yüzde 0,1 büyüdü.

Hizmet sektörü, marttaki yüzde 0,5 daralmanın ardından nisanda yüzde 0,3 büyüme gösterdi.

Tüketiciye yönelik hizmetlerde üretim, marttaki yüzde 0,8'lik düşüşün ardından nisanda yüzde 1 arttı.

Üretim ve inşaat sektörleri

İngiltere'de üretim ve inşaat sektörleri ise nisanda sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 0,6 daraldı. Söz konusu sektörler martta sırasıyla yüzde 0,7 ve 0,2 büyüme kaydetmişti.

Böylece İngiliz ekonomisi nisanda yüzde 0,2 büyürken, bu oran son 3 aylık dönemde yüzde 0,1 olarak kayıtlara geçti.

Martta ekonomi, aylık bazda yüzde 0,3 daralmıştı.

"Grevlerin yavaşlaması büyümeyi destekledi"

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Darren Morgan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, nisanda hizmet sektöründeki büyüme, araç satışlarındaki artış ve eğitim sektöründeki grevlerin kısmen yavaşlamasıyla ekonominin marttaki daralmanın ardından toparlandığını kaydetti.

"Son 3 ayda kısıtlı büyüme"

Bu iyileşmelerin sağlık, bilgisayar üretimi, ilaç sanayi, inşaat ve emlak sektöründeki zayıf performansın etkisiyle dengelendiğini ifade eden Morgan, şu değerlendirmede bulundu: