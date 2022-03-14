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    Gübre fabrikalarının kârı arttı

    Gübre Fabrikaları 2021'de 523,1 milyon lira kâr etti, önceki yıl aynı dönemde ise kârlılık oranı 262,1 milyon lira olmuştu.
    • AA
    • 14.03.2022 - 11:09
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 11:25
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    Gübre fabrikalarının kârı arttı

    Gübre, gıda ürünlerinin fiyatlarını yükselten bir neden olarak önümüzde dururken ve vatandaşlar zor durumda kalırken bu konuda faaliyet gösteren fabrikaların yüksek kâr elde etmesi dikkati çekti.

    Gübre fabrikaları, geçen yıla ait finansal sonuçlarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

    GÜBRE FABRİKALARI YÜZDE 50 ZAMLANDI

    Fabrikalar 2021'de 523,1 milyon lira net kâr etti, önceki yıl aynı dönemde ise kârlılık oranı 262.1 milyon lira olmuştu.

    Gübre fabrikalarının kârı arttı #1

    GELİRLER DE ARTTI

    Gübre fabrikalarının dönem kârlarının dışında elde ettikleri gelirler de 2021 yılında 10,77 milyar lira olanak açıklandı. KAP'ta yapılan duyuruda önceki yılın geliri 5,41 milyar olarak açıklandı.


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