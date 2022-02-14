Gübre fiyatlarındaki yüzde 30 indirimin devamı bekleniyor

Doğal gübre, çiftçiler tarafından kullanılması gerekli maddeler içinde yer alıyor. Gübre fiyatlarının 4 kat artmasının ardından yüzde 30 indirime gidilmesi olumlu bir adım olarak kabul görüyor.

Üreticiler, çiftçilerin kolayca gübre alıp, tarlasına atmasının sağlanması için gübrenin fiyatlarında uygulanan yüzde 30 indirimden memnun oldukları ancak daha da düşmesinin amaçlandığını belirtti.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı ve aynı zamanda Van Erciş Ziraat Odası Başkanı olan Nihat Çelik, bazı kimyevi gübre çeşitlerinde yapılan yüzde 30 indirime ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundu.

ÖNEMLİ TARIM ÜRÜNLERİNİN GÜBRELEME ZAMANI YAKLAŞTI

Çelik yaptığı açıklamada, ülkemizde kışlık ekilişi yapılan stratejik ürünlerden buğday ile hayvancılıkta yem ham maddesi olarak önemli girdilerden olan arpa, yulaf, çavdar ve tritikalenin mart, nisan, mayıs aylarında azotlu gübrelerle üst gübrelemesi yapılacağını belirterek, “Üst gübreleme bitkinin gelişimi için çok önemlidir. Ülkemizde nitratlı gübrelerden amonyum nitratın terör olaylarında kullanımı gerekçesiyle yasaklanması nedeniyle çiftçilerimiz üst gübreleme için çoğunlukla üre kullanmaktadırlar.





ÜRE GÜBRESİ DE İNDİRİME GİTTİ

Bu nedenle üre gübresinde de indirime gidilmiş olması kayda değerdir. Diğer yandan bitkisel üretimde gübre kullanımının yüzde 40’lara varan oranlarda verim artışı sağladığı bilinen bir gerçektir.

VERİM ARTIŞI İÇİN GÜBRE KULLANMAK GEREKLİ

Onun için gübre ve gübreleme çiftçilerimizin verim artışı sağlaması için vazgeçilmezidir ve mutlaka gübre kullanmaları gerekmektedir. Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık nedeniyle rekoltede kayıplar yaşanmıştır. Bu yıl da çiftçilerimizin fiyatlarının yüksek olması nedeniyle yetersiz gübre kullanımı veya hiç kullanamaması gibi bir durumla karşılaşılırsa başta buğday olmak üzere bu yılda rekolte kayıpları yaşanabilecektir. Dolayısıyla çiftçilerimizin yeterli düzeyde gübre kullanabilmelerini son derece önemsiyoruz." dedi.

GÜBRE FİYATLARI 4 KAT YÜKSELMİŞTİ

Çelik, açıklamasında gübre fiyatlarının yüksekliğine dikkat çekerek, “2020 yılından 2021 yılının Kasım ayına gelinceye kadar gübre fiyatları dövizin artması gerekçe gösterilerek yaklaşık 4 kat yükseltilmiştir. Ancak sonrasında döviz kurlarında düşüş yaşanmasına rağmen gübre fiyatlarında herhangi bir gerileme olmamıştır. Dolayısıyla üre başta olmak üzere gübre fiyatlarında yüzde 30 indirime gidilmesini olumlu karşılamakla beraber bunun bir başlangıç olmasını diliyor ve indirimlerin devamını bekliyoruz."