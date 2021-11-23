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    Gübre ve zirai ilaç satışları geçici olarak durdu

    Doların TL karşısında değer kaybederek 13 liranın üzerine çıkması sonucunda gübre ve zirai ilaç satışlarının geçici olarak durduğu öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2021 - 16:15
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 16:26
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    Gübre ve zirai ilaç satışları geçici olarak durdu

    Döviz kurlarında yaşanan sert yükseliş, ham maddesinin önemli bir kısmı ithal olan gübre ve zirai ilaç şirketlerinin, bayilere fiyat verememesi sonucunda geçici olarak satışlarını durdurmasına yol açtı.

    ŞİRKETLER BAYİLERİNE FİYAT VEREMİYOR

    Kimyasal gübre ve zirai ilaç şirketleri, şirketlerinin bayilere fiyat veremediği için Türkiye'nin farklı bölgelerindeki bayilerine "Satışlarımız geçici olarak durdurulmuştur." şeklinde genel duyuru ilanı göndermeye başladı.

    Bazı gübre ve zirai ilaç şirketlerinin yöneticilerinin satışların durdurulmasına gerekçe olarak, kurdaki yukarı yönlü sert yükselişlerin ham madde fiyatlarını da yukarı çektiğini gösterdiği biliniyor.

    Gübre ve zirai ilaç satışları geçici olarak durdu #1

    TARIMSAL GİRDİ FİYATLARI ARTIYOR

    Kurdaki sert yükseliş bir yandan tarımsal girdi fiyatlarını hızla artırırken, öte yandan satışları da durma noktasına getirdi ancak piyasalarda bu durumun geçici olduğu konuşuluyor.

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