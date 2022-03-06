Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çalışmaları sürüyor

1996'da yürürlüğe giren Gümrük Birliği, Türkiye'nin dış ticaretine olumlu olarak yansıdı ve günümüze kadar da güncellemesi devam etti.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) arasındaki mevcut Gümrük Birliği'nin düzgün ve etkin işleyişinin sağlanması ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin çalışmalara devam edecek.

Gümrük Birliğinin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı derlemeye göre, Türkiye ile AB arasında yapılan müzakereler sonunda 6 Mart 1995'te gerçekleştirilen Ortaklık Konseyi Toplantısı'nda alınan karar uyarınca Gümrük Birliği 1 Ocak 1996'da yürürlüğe girdi.

GÜMRÜK BİRLİĞİ İLE TOPLAM İHRACAT ARTTI

Gümrük Birliği ile Türkiye'nin 1995'te 21,6 milyar dolar olan toplam ihracatı yüzde 942 artış göstererek 2021 itibarıyla 225,2 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde, AB'ye olan ihracat 10,6 milyar dolardan 93 milyar dolara yükselerek yüzde 777 artış kaydetti.

AB, TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ TİCARİ ORTAĞI

Türkiye ve AB arasında büyük bir ivme kazanan ticaret hacmi, 2021'de 178,6 milyar dolar olurken AB, Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı olmayı sürdürdü. Türkiye, AB'nin toplam ihracatından aldığı yüzde 3,6'lık pay ile 6. sırada yerini aldı.

Türkiye, AB'nin toplam ithalatında ise AB ülkelerinin kendi aralarında yaptığı ticaret hariç tutulduğunda yüzde 3,7'lik payla 6. sırada bulunuyor.

SİSTEMİK SORUNLAR BULUNUYOR

Gümrük Birliği'nin yürürlüğe konmasının ardından geçen çeyrek asırlık süreçte, uluslararası ticaretteki gelişmeler paralelinde, AB üçüncü ülkeler ile akdettiği yeni nesil serbest ticaret anlaşmaları (STA) kapsamında tarım, hizmetler, yatırımlar ve kamu alımları gibi alanlarda Türkiye ile olan ortaklık ilişkisinden daha derin tercihli düzenlemeler gerçekleştirmeye başladı.

Gümrük Birliği, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği öncesinde geçiş dönemi düzenlemesi olarak yürürlüğe konulmuş olması nedeniyle ülke açısından sistemik sorunlar da taşıyor. Gümrük Birliği ile ilgili alanlarda AB'nin karar alma süreçlerinde Türkiye'nin yer almaması, Türkiye bakımından AB'nin akdettiği STA'ların üstlenilmesinde yaşanan güçlükler ve Gümrük Birliği'nden tam anlamıyla yararlanılmasına mani olan kara yolu kotaları konuları sistemik sorunlar haline geldi.

GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN GÜNCELLENMESİ ÖNEM TAŞIYOR

Bu kapsamda bir yandan Türkiye ve AB tarafından Gümrük Birliği'nden elde edilen kazanımların en üst düzeye çıkarılması, diğer taraftan sistemik sorunlara çözüm bulunması ile dijitalleşme ve e-ticaret gibi uluslararası ticaretin 21. yüzyıldaki gerçekleri haline gelen yeni alanları da kapsayacak şekilde Gümrük Birliği'nin güncellemesi önem taşıyor.

25-26 Mart 2021'de gerçekleşen AB Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisinde, Gümrük Birliği'nin işleyişinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için Avrupa Komisyonu'na Türkiye ile çalışmalarını yoğunlaştırması, Avrupa Konseyi'ne de müzakerelerin başlatılabilmesi için yetki belgesinin hazırlanması için gerekli çalışmaları yapması konusunda çağrıda bulunuldu.

Türkiye-AB arasındaki mevcut Gümrük Birliği ile tarım ürünlerine ilişkin tercihli rejimin düzgün ve etkin işleyişi sağlanacak ve Gümrük Birliğinin güncellenmesi çalışmaları sürdürülecek.