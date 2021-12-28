Gümrük müşavirliği işlemlerinde 2022 yılı ücretleri belirlendi

Gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliğinde gelecek yıla ilişkin asgari ücret tarifesi belli oldu.

Yeni yıla girildiğinde birçok alanda ödemeler değişecek. Bunlardan birisi de gümrük müşavirliği işlemleri ücretleri.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlanarak asgari ücret tarifesi de açıklanmış oldu.

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRETLERİ 87-1.637 LİRA ARASINDA

Buna göre, gümrük müşavirliği asgari ücretleri, tebliğin yürürlüğe gireceği 1 Ocak 2022'den itibaren 87 lira ile 1.637 lira arasında olacak.

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÜCRETLERİ 138-44 BİN 250 LİRA ARASINDA

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi ise 138 lira-44 bin 280 lira olarak belirlendi.