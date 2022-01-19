Gümrüklerde e-İhale ile satış geliri arttı

Gümrüklerde devreye giren e-ihale ile ihale süreci geniş bir kitleye daha kolay ulaşılıyor. E-ihaleyle 2020'ye göre yüzde 54 daha fazla gelir elde edilmesi sağlandı.

Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde kaçakçılıkla mücadele kapsamında ele geçirilen veya ülkeye yasal yollarla getirilen; ancak gümrük işlemleri mevzuata uygun şekilde tamamlanmayan eşya ve araçlara el koyuyor.

DEPOLARDAKİ EŞYA VE ARAÇLAR E-İHALEYLE SATILIYOR

Depolarda tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların satışı, 2014 yılından bu yana e-İhale Sistemi üzerinden yapılıyor.

2020'de sistem ile 4 bin 827 araç ve 4 bin 363 grup eşya satışı yapıldı. 2021 yılında ise 3 bin 861 araç, 7 bin 259 eşya grubu ihale ile satıldı. Bu satışlardan 683,9 milyon lira gelir elde edildi. 2021'de, e-İhale ile satış gelirinde 2020 yılına göre yüzde 54 artış sağlandı.

2014 yılından bu güne ise e-İhale sistemiyle 36 bin 841 araç ve 25 bin 634 eşya grubunun ihalesi satışla sonuçlandırılarak 2,1 milyar liranın üzerinde gelir sağlandı.

GÜNCELLEME İLE KULLANICI SAYISI ARTTI

E-ihale sistemi, 2021 yılının Mart ayında yenilendi. Sistemin güncellenmesiyle e-ihale sistemi daha şeffaf ve rekabetçi hale getirilirken, kullanıcı sayısı 1,3 milyonu geçti.

Sistem üzerinden başta araçlar olmak üzere, elektronik eşya, mutfak eşyası, mobilya, tekstil ürünleri, ayakkabı, çanta ve aksesuarları satışa çıkarılıyor.

COĞRAFİ KISITLAR KALKMIŞ OLDU

Sisteme 'www.eihale.gov.tr' adresinden, IOS ve android işletim sistemli cihazlar için mobil uygulamadan ve e-Devlet üzerinden erişilebiliyor. e-İhale sistemiyle vatandaşların ihalelere katılabilmesindeki coğrafi ve mekansal kısıtlar ortadan kaldırılarak, kişiler internet üzerinden araç ve eşyayı inceleme imkanına sahip oluyor. Ayrıca ihalesi yapılan eşya ve aracın yerinde görülmesi de mümkün.