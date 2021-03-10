Gümrüklerde ilaç ve gıda kaçakçılarına geçen yıl da göz açtırılmadı

Gümrüklerde ilaç ve gıda kaçakçılarına geçen yıl da göz açtırılmadı

Gümrüklerde geçen yıl gerçekleştirilen operasyonlarda, 699 bin 776 adet tıbbi ilaç, 296 bin 224 adet vitamin hapı, 19 bin 471 adet bitkisel ilaç, 669 adet zayıflama ilacı ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, gümrüklerde kaçak ilaç girişleri engellendi.

İlaç ve tıbbi malzeme kaçakçılığı ile mücadelede 2020'de ele geçirilen "zayıflama hapları, vitaminler, tıbbi ve bitkisel ilaçlar"ın yüksek miktarları ilgi çekti.

KAÇAK İLAÇ VE GIDA ÜRÜNLERİNİ YAKALAMAKTA YÜZDE 40 ARTIŞ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu senenin başında, 2020 yılına ilişkin gümrüklerde kaçakçılıkla mücadele rakamlarını açıklamış, 4 bin 149 olayda 4 milyar 403 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildiğini söylemişti. Böylelikle 2019'daki yakalama rakamını 2020'de yüzde 40 artırdıklarına dikkati çeken Pekcan, kaçak ilaç ve gıda ürünlerine yönelik de bilgiler vermişti.

İLAÇ TAKİP SİSTEMİ DEVREDE

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ilaç ve tıbbi malzemelerin üretimi, ithalatı ve piyasaya arzı Sağlık Bakanlığınca düzenlenen özel mevzuat hükümleri kapsamında gerçekleştirilirken ilaç cinsi eşyanın Türkiye içindeki hareketleri de İlaç Takip Sistemi aracılığıyla izleniyor.

270 OLAYDA, 64.7 MİLYON LİRALIK İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından 2020'de toplam 270 olayda 64 milyon 741 bin 260 lira değerinde tıbbi malzeme ve ilaç yakalaması gerçekleştirildi.

669 ADET ZAYIFLAMA İLACI

Gümrük Muhafaza birimlerince gerçekleştirilen operasyonlarda, 699 bin 776 adet tıbbi ilaç, 296 bin 224 adet vitamin hapı, 19 bin 471 adet bitkisel ilaç, 57 bin 115 adet cinsel gücü artırıcı ilaç, 669 adet zayıflama ilacı ele geçirildi.

KAÇAK GIDA LİSTESİNİN İLK SIRALARINDA KURU YEMİŞ VE ÇAY VAR

Gıda kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında da çay, ceviz, bitkisel yağ, et ve et ürünleri başta olmak üzere geçen yıl toplam 344 olayda, 233 milyon 451 bin lira değerinde ürün ele geçirildi.

Bu kapsamda 128 olayda 15 milyon 259 bin lira değerinde 176 ton çayın kaçakçılığı önlenirken, 39 olayda da 79 milyon 763 bin lira değerinde 4 bin 212 ton kuru yemiş ele geçirildi.

Ekipler, 69 olayda ise 20 milyon 133 bin lira değerinde 19 bin 726 ton kaçak meyve ve sebze ele geçirdi.