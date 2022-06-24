Gümrüklerde kaçak eşyalara geçit verilmedi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince son günlerde gerçekleştirilen operasyonlarda, birçok konuda kullanılan kaçak eşyaya el koydu.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri iş başında. Çeşitli gümrük kapılanrında risk analizlerine takılan hava ve kara araçları incelendiğinde birçok kaçak ürüne el konuluyor.

Soruşturmalar yürütülüyor

AA'nın haberine göre, Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili soruşturmalar, Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde sürdürülüyor.

Son günlerde gerçekleştirilen operasyonlarda, klarnet kamışından gitar teline, cilt temizleme cihazlarından insan saçına, tespihten tıraş bıçağına kadar çok farklı alanda, çeşitli ticari kaçak eşyaların ele geçirildiği bildirildi.

Kaçakçılığa izin verilmiyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonlarda farklı yakalamalara imza atarak kaçakçılara geçit vermiyor.

Risk analizinde şüpheli bulunan

Yapılan ilk operasyonda, Antalya Havalimanı'nda Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin risk analizinde şüpheli değerlendirilen yabancı uyruklu bir yolcu takibe alındı.

Çikolata içerisinde gizlenmiş macun esrar

Şüpheli yolcuya ait valiz x-ray kontrolünden geçirilirken, fiziki kontrolde çikolata içerisinde gizlenmiş macun esrar ele geçirildi.

Klarnet kamışı ve yüz bakım cihazları

Başka bir operasyonda Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda riskli olarak değerlendirilen yolcuya ait valizi x-ray kontrolüne tabi tuttu. Yapılan tarama sonucunda şüpheli yoğunluğa rastlayan muhafaza ekipleri, fiziki aramada 1.000 klarnet kamışı ele geçirdi. Yine başka bir yolcuya ait valizde de profesyonel yüz bakım cihazları tespit edildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda giriş yapmak üzere olan kamyonet riskli bulundu

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir kamyonet, riskli değerlendirilerek x-ray kontrolüne tabi tutuldu.

Bölmeye gizlenmiş binlerce tıraş bıçağı bulundu

Şüpheli yoğunluk tespit edilen noktalarda aracın doğal boşluklarına binlerce tıraş bıçağı gizlendiği tespit edildi.

Yakıt deposunda kestane balı

Bir başka operasyonda da Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen minibüste yapılan aramada, aracın yakıt deposuna gizlenmiş kestane balı ele geçirildi.

İnsan saçı ve tespihler yakalandı

Yine Sarp Gümrük sahasında yapılan 2 ayrı operasyonda 4 kilo 500 gram ağırlığında insan saçı ve 400 Rus taşı tespih ele geçirildi.

Gitar teli

Gerçekleştirilen son operasyonda da riskli görülerek aranan bir tırda yasal yükün arasına gizlenmiş halde 4 bin 500 gitar teli saptandı.