Gümrüklerde milyonlarca paket sigara ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince operasyonlara devam ediliyor. Bu yılın 10 ayında ulaşılan 5,5 milyar liralık kaçak eşyanın 2,2 milyar liralık kısmı, ticari olarak kayıtlara geçti.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, yılın 10 ayında gerçekleştirdikleri operasyonlarda 5 milyar 490 milyon 136 bin lira değerinde kaçak eşya ele geçirdi.

ÇOK SAYIDA OPERASYON YAPILDI

Ocak-ekim döneminde uyuşturucu başta olmak üzere, tütün ve tütün mamulleri, alkollü içecekler, akaryakıt, elektronik eşya gibi ürünleri yasa dışı yollarla üreten ve ülkeye sokmak isteyenlere karşı çok sayıda operasyon yapıldı.

TEKNOLOJİ YAKALANMALARI ARTIRDI

Personelin, son teknoloji ürünü bilgi sistemleri ve teknik cihazlarla desteklenmesi yakalamalardaki başarının artmasını sağladı.

2.2 MİLYON LİRALIK TİCARİ EŞYA YAKALANDI

Söz konusu 10 aylık dönemde ticari eşya yakalamalarında ise 2,2 milyar lirayı aşan değere ulaşıldı.

Bu kapsamda 369,1 milyon lira değerinde kaçak araç ele geçirildi. Listede 217,2 milyon lira değerinde gıda, 216,7 milyon lira değerinde elektrik-elektronik, 147, 9 milyon değerinde değerli maden ve 140,8 milyon lira değerinde makine aksamı ve yedek parça dikkati çekti.

MİLYONLARCA PAKET SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca, yakalanan kaçakçıların beraberindeki 3 milyon 665 bin 787 paket sigara, 58 bin 297 puro ile 6 milyon 146 bin 893 sigara kağıdına el konuldu.

1.336 KAÇAK ARACA İŞLEM YAPILDI

Gümrük Muhafaza ekipleri, bu dönemde 1336 kaçak araçla ilgili işlem yaparken 989 kaçak göçmen yakaladı.

TONLARCA ÇAYA EL KONULDU

10 ayda 26 bin 236 cep telefonu ve 236,7 ton çay da ele geçirildi.