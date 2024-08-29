Gümrüklerden ekonomiye dev kazanç: 2,3 milyar lira Ticaret Bakanlığı, 2024 yılının ilk 8 ayında, Gümrük ve Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı kapsamında tasfiyelik hale gelen araç ve eşyaları satarak kamu bütçesine ve ülke ekonomisine 2,3 milyar liralık katkı sağladı.

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DHA

Ticaret Bakanlığı, Gümrüklerde yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

Gümrük ve Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı kapsamında tasfiyelik hale gelen ticari ve binek araçlar, kozmetik, kuyumculuk ve tekstil ürünleri, elektronik eşyalar ile mobilya ve gıda sanayisi ürünleri satışa sunuluyor.

Bu kapsamda 2024 yılının ilk 8 ayında 2 bin 584 araç satışından yaklaşık 1,1 milyar TL, 5 bin 358 farklı eşya grubu satışından yaklaşık 1,1 milyar TL, perakende satıştan ise yaklaşık 147 milyon TL tutarında hasılat elde edildi. Tasfiyelik eşyalar, hazineye toplamda 2,3 milyar TL katkı sağladı.

SAĞLANAN KAZANÇ ARTTI

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılının ilk 8 ayındaki hasılat rakamının bir önceki döneme göre; ihale yoluyla yapılan araç satışlarında yüzde 23, eşya satışlarında yüzde 110, perakende satışlarında yüzde 60 ve genel olarak tüm tasfiyelik eşyalarda yüzde 54 oranında arttığını bildirdi.

"2024 YILININ İLK 8 AYINDA DA 2,3 MİLYAR TL'Yİ KAMU BÜTÇESİNE KAZANDIRDIK"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu konudaki gelişmeleri sosyal medya üzerinden aktararak şu ifadeleri kullandı:

Ticaret Bakanlığı olarak 2023 yılının tamamında tasfiyelik eşyaların satışından 2,5 milyar TL'yi kamu bütçesine kazandırırken, 2024 yılının ilk 8 ayında da 2,3 milyar TL'yi kamu bütçesine kazandırdık.



Ülke ekonomimizin refahı ve kalkınması için çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam edeceğiz.

PERAKENDE SATIŞ MAĞAZALARINA YOĞUN İLGİ

Bu süreçte İstanbul, Ankara ve Edirne'de bulunan perakende satış mağazaları yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar, tasfiyelik eşyaları satın alabilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren mağazalara akın etti. 2024 yılının ilk 8 ayında mağazalarda 112 bin 130 adet perakende satış gerçekleştirildi. İstanbul'da 79 milyon, Ankara'da 57 milyon, Edirne'de ise 11 milyon liralık hasılat elde edildi.

SATIŞ ADRESLERİ

Gümrükte tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların satışı perakende satış mağazalarının yanı sıra internet üzerinden de gerçekleştiriliyor.

Sisteme, 18 yaşını doldurmuş kişiler ücretsiz üye olabiliyor.

Erişim, Bakanlığın internet sayfasından, 'www.eihale.gov.tr' adresinden, IOS ve Android işletim sistemli cihazlar için mobil uygulamadan ve e-Devlet üzerinden sağlanabiliyor.

EŞYA VE ARAÇLAR 3 GÜN TEKLİFE AÇIK

Katılımcılar, ihale için verilmiş teklifleri anlık görebiliyor. Eşya ve araçlar 3 iş günü ilanda yer alıyor ve teklife açık oluyor. Ayrıca araçlar ve eşyalar bulunduğu yerde görülüp incelenebiliyor.

İhale ilanlarında eşyanın detaylı fotoğrafları ve açıklaması, araçlarda ise bağımsız ekspertizlerce hazırlanmış ekspertiz raporu ile beraber aracın video çekimi sisteme ekleniyor.

Araç haricinde satışa çıkarılan eşya içinde mutfak eşyası, tekstil, ayakkabı, çanta gibi çeşitli ürünler bulunuyor.

Gıda ürünlerinin ihaleye sunulması halinde uygunluk raporları da e-İhale sisteminde isteklilerin görüşüne açılıyor. Bakanlık çalışanları ve birinci derece yakınları ise e-ihalelere katılamıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)