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    Gümüş yatırımcıların yeni gözdesi olma yolunda

    Yatırım denince ilk akla gelen altınken, gümüş de değerine değer katarak, altının yerine göz dikti.
    • İHA
    • 03.12.2021 - 17:38
    • Güncelleme : 03.12.2021 - 18:08
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    Gümüş yatırımcıların yeni gözdesi olma yolunda

    Gümüş takıcıları, uzun yıllardır gümüş tutkunlarının uğrak noktası olurken, hediyelik satış da gerçekleştiriyor.

    Son 2 ayda altın fiyatında yaşanan artışın ardından gümüş de altın çağını yaşıyor.

    "GÜMÜŞLER İLERİDE DÜĞÜNLERDE TAKI OLABİLİR"

    Gümüşçü esnafı, yakın zamanda düğünlerde altın yerine gümüş kullanılacağını, gümüşlerin ileride düğünlerde takı olabileceğini düşünüyor.

    GÜMÜŞÇÜLER MEMNUN

    Gümüşçüler, vatandaşın gösterdiği yoğun ilgiden hayli memnun olduğunu belirtiyor.

    GÜMÜŞÜN GRAMI 9,9 LİRA

    Gümüşün gramı bugün 9,9 liradan satılıyor.

    Gümüş yatırımcıların yeni gözdesi olma yolunda #1

    Gümüş yatırımcıların yeni gözdesi olma yolunda #2

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