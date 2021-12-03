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- Gümüş yatırımcıların yeni gözdesi olma yolunda
Gümüş yatırımcıların yeni gözdesi olma yolunda
Yatırım denince ilk akla gelen altınken, gümüş de değerine değer katarak, altının yerine göz dikti.
- İHA
- 03.12.2021 - 17:38
- Güncelleme : 03.12.2021 - 18:08
Gümüş takıcıları, uzun yıllardır gümüş tutkunlarının uğrak noktası olurken, hediyelik satış da gerçekleştiriyor.
Son 2 ayda altın fiyatında yaşanan artışın ardından gümüş de altın çağını yaşıyor.
"GÜMÜŞLER İLERİDE DÜĞÜNLERDE TAKI OLABİLİR"
Gümüşçü esnafı, yakın zamanda düğünlerde altın yerine gümüş kullanılacağını, gümüşlerin ileride düğünlerde takı olabileceğini düşünüyor.
GÜMÜŞÇÜLER MEMNUN
Gümüşçüler, vatandaşın gösterdiği yoğun ilgiden hayli memnun olduğunu belirtiyor.
GÜMÜŞÜN GRAMI 9,9 LİRA
Gümüşün gramı bugün 9,9 liradan satılıyor.