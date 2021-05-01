Gümüşçüler online satışa yöneldi

Tam kapanma sürecinde açılamayacak olan gümüşçü dükkanları satış alanlarını internete taşıdı.

Mardin’in Artuklu ilçesinde gümüş ve telkari sanatı günmüş mağazalarında yaşatılmaya devam ediyor. Ülke genelinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde gümüş mağazaları da online satışlarını artırdı. Kısıtlama sürecini evinde geçiren vatandaşlar internet üzerinden gümüş ve telkari satın almaya başladı.

"ONLİNE SATIŞLARA AĞIRLIK VERDİK"

Anneler Günü ve Ramazan Bayramı nedeni ile ilginin artmasını beklediklerini söyleyen gümüş dükkanı sahibi İshak Akyüz, “Kısıtlamaların başlamasıyla birlikte tekrardan online satışa yoğunluk vermiş durumdayız. Ürünlerimizi online olarak müşterilerimizin beğenisine sunup pandemi döneminde ürünlerimizi müşterilerimize ulaştırıyoruz. Özellikle Anneler Günü ve Ramazan Bayramı dolayısıyla satışlarımızı artırmayı hedefliyoruz.” dedi.